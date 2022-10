Fer Dente arremetió contra Tomás Holder por sus dichos homofóbicos

Tras su salida de la casa de Gran Hermano, Tomás Holder atravesó una movida semana en la que boyó de programa en programa, sin despegarse del personaje del que se pudo ver poco y nada en la casa.

En este contexto, le quedaba solo un programa de Telefe al cual asistir y este era PH: Podemo Hablar, el ciclo de entetenimiento que se transmite los sábados en la noche y que conduce Andy Kusnetzoff.

Fer Dente y Tomás Holder se cruzaron en PH: Podemos Hablar

Allí, el joven rosarino compartió piso con Nito Mestre, Flor Jazmín Peña, Chio y Fernando Dente. Fue precisamente este último quien dio un paso al frente cuando el conductor pidió que se expresen “los que creen que todavía hay mucha homofobia en la sociedad”.

Allí Dente habló de su experiencia personal y contó que para él “era impensado en televisión decir que era gay y vivir libremente”.

El cruce entre Dente y Holder en PH

Mientras Fer Dente hablaba de cómo es vista la homofobia en la sociedad, aprovechó la presencia de Tomás Holder para manifestarle lo que pensaba acerca del personaje homofóbico con el que se presentó el musculoso participante a Gran Hermano.

“Si vos escuchás a alguien haciendo un chiste homofóbico o diciendo a este lo voy a cag.. a trompadas, no sabés a quién está llegando ese mensaje. Pobre, parece un chiste. Perdón, Tomás, yo sé que no lo dijiste, pero te busqué y estoy feliz de conocerte ahora”, arrancó el ganador del reality “¿Quién es la Máscara?”.

“Vos hiciste un personaje en tu presentación en la casa que es clasista, homofóbico, y yo entiendo desde el lugar absolutamente ingenuo desde el que lo decís... lo tuyo me sirve como ejemplo perfecto para decir que entiendo que vos no lo dijiste siendo consciente del peso que tiene esa frase”, manifestó el bailarin, mientra Holder asentía.

Por su parte, el concursante del reality de Telefe sostuvo: “Quiero decir una cosa al aire y es que… Quiero aclarar que salieron noticias falsas diciendo que yo he insultado a la gente homosexual y nunca se me ocurrió decir eso. Si dije que mi personaje era algo homofóbico, pero no estoy de acuerdo”.