Feng Shui de otoño: los cambios que debés hacer en tu casa para equilibrar la energía, según expertos

La experta Patricia Traversa explica que la limpieza otoñal es un paréntesis para recalcular prioridades y recomienda despejar la entrada para atraer buen flujo de energía.

El otoño es una etapa de desprendimiento natural donde el hogar debe actuar como aliado para procesar el desapego. Según Patricia Traversa, directora del Centro Oficial de Feng Shui Profesional, reorganizar los espacios permite gestionar con eficiencia la energía vital y prepararse emocionalmente para los desafíos que restan del año.

Este año presenta un reto particular debido a la energía del Caballo de Fuego. Mientras que este signo alimenta la acción y el movimiento constante, el otoño solicita bajar el ritmo y la intensidad. Para armonizar esta dualidad, Traversa sugiere equilibrar ese fuego con los elementos de metal y tierra, que son los activadores naturales de esta estación.

image El desapego material como limpieza del Chi La experta sostiene que la limpieza otoñal funciona como un paréntesis para recalcular prioridades sin cargas innecesarias. El primer paso es soltar lo que ya no tiene utilidad, emulando el comportamiento de los árboles con su follaje. El foco debe ponerse en placares, cajones y alimentos vencidos, ya que mantener elementos obsoletos genera una sensación de desvitalización inconsciente.

Desde la mirada del Feng Shui, la limpieza no es meramente material sino energética. Al limpiar la materia se remueve el Chi o energía vital. Traversa recomienda utilizar ingredientes simples como bicarbonato de sodio, limón y vinagre, calificándolos como aliados potentes y ecológicos para arrasar con la grasa y el moho. Simbólicamente, los malos olores representan situaciones no resueltas, mientras que las humedades reflejan frustraciones personales.

Elementos que no te pueden faltar: colores tierra, aromas cítricos y lámparas de sal Un punto crítico para el flujo energético es la entrada de la casa, que representa el presente. Es vital mantenerla despejada y sin elementos que bloqueen el acceso, como hojas secas. En el interior, la acumulación de suciedad emite Sha Qi o energía negativa, mientras que los desagües tapados son un síntoma de la incapacidad de soltar situaciones del pasado que ya cumplieron su ciclo.