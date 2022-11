Fanáticos de Chano Charpentier preocupados por sus palabras en las redes sociales: “Lo cuento por si me pasa algo”

Chano Charpentier brindó un recital este sábado para más de 80 mil personas con motivo de la celebración de los 140 años de la ciudad de La Plata. En sus redes sociales, el público reflejó lo bien que se lo había visto sobre el escenario, luego de atravesar uno de los peores momentos de su vida en su lucha contra las adicciones. Sin embargo, horas más tarde el ex líder de Tan Biónica preocupó a sus seguidores al publicar un hilo de Twitter con un mensaje extremadamente intrigante.

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, escribió el cantante en un primer posteo. Y siguió: “Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random”.

El tuit de Chano Charpentier

Sin embargo, luego dio a conocer sus más profundos temores. “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”. Para terminar, el intérprete de La melodía de Dios agregó: “Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”.

Los sorpresivos tuit de Chano Charpentier

Si bien estos tuit dieron lugar a todo tipo de especulaciones, además, el músico se encargó de remarcar lo bien que lo había pasado durante su presentación en la ciudad de las diagonales, donde cantó en un escenario montado frente a la Plaza Moreno. “Gracias a La Plata por recibirme así. 80 mil personas bailando y cantando mis temas con toda su fuerza será un recuerdo que me llevo para siempre en el alma. Gracias. Dejé todo, hasta mi ropa por los que más dificultades tenían para ver el show. Siempre en mi corazón”, escribió.

Chano Charpentier compartió escenario con su hermano Gonzalo, “Bambi”

Cabe señalar que, esa misma noche, Chano estuvo como invitado en el show que su hermano Gonzalo Charpentier, conocido por todos como Bambi, brindó en el Teatro Vorterix de la Capital Federal. Hace apenas diez días, ambos habían lanzado un tema llamado Instante, cuyo video conmovió a todos sus seguidores ya que muestra la unión de ambos en los momentos más difíciles. Y es por eso que el ex líder de Tan Biónica decidió decir presente en el recital, situación que también compartió con sus seguidores de Twitter.

Chano y Bambi Charpentier (Foto: Instagram de Tan Biónica)

“Y más tarde la sorpresa de mi hermano con un Vorterix explotado donde no cabía ni un alfiler. Increíble lo de Bambi ayer. Una banda increíble, mejores canciones. Supo construir verdaderos himnos en poco tiempo y los gritos de la gente cantando canciones que ya le pertenecen a Tod@s”, publicó Chano visiblemente emocionado.