Familiares de Luciano Castro denunciaron gravemente a Sabrina Rojas

El Tucu López y Sabrina Rojas son de las parejas del momento. Su romance sorprendió al mundo de la farándula luego de que ambos dejaron de ocultarse para poder vivir su amor a pleno, incluso conducen juntos un programa en América TV y se muestran muy compinches.

Anterior a esta relación, la mendocina compartió 11 años junto a Luciano Castro, con el que tuvo 2 hijos. Este lunes, familiares del actor atacaron a la rubia a través de Instagram, donde le aplicaron durísimas acusaciones.

Flor Vigna lanzó Guión

Todo se dio en un posteo que realizó Flor Vigna en su perfil de Instagram, allí un supuesto familiar de Marcos, el hijo mayor de Luciano, arremetió contra Rojas.

Familiares de Luciano Castro contra Sabrina Rojas

“Te queremos Flor y valoramos que al fin esté con alguien que sabe que tiene tres hijos. Y que cuente con él. Felicidades. Eso es lo más importante al final. Lo que se es. No te preocupes que la conozco. Pero de verdad. No los que la ven por tv o redes y creen conocer a la gente solo por ser famosa”, cargó contra Sabrina Rojas.

Pero esto no quedó ahí, ya que las acusaciones continuaron: “O ayudás o hacés todo más difícil. Su padre ha estado y está siempre. Otra cosa es cómo te haga sentir quien fue pareja años. Su trato y cómo te incluya o no. Y ese es tema de ella, no del padre. Y más aún cuando fue madre. Ni así empatizó”, finalizó.

El Tucu López contó que no se bañó en 15 días

El Tucu López reveló uno de sus más íntimos secretos y la actriz mendocina no pudo más de la vergüenza, ya que el animador contó que una vez pasó 15 días sin bañarse para hacerse el “hippie”.

“Estuve 15 días sin bañarme. Yo sé que no está bueno contar esto en la tele”, automáticamente Sabrina se alejó de su novio y hasta puso cara de asco y sorpresa.

¿Quince días?”, dijo Sabrina sorprendida y hasta desilusionada al escuchar a su pareja y le pidió que de explicaciones al respecto, casi sin poder creerlo.

“Ni un baño polaco, ni una lluvia, ni una toallita de bebé. Nada”, agregó el Tucu al explicar que realmente estuvo 15 días sin higienizarse.

“Me hice el hippie y me fui a dedo a viajar por el norte. Y dije ‘un hippie con todas las letras no se baña”, relató sobre las ideas que lo llevaron a no bañarse.