El Tucu López y Sabrina Rojas estarían comprometidos y hay fotos que lo confirman

Al parecer el Tucu López y Sabrina Rojas dieron un paso más en su relación y se habrían comprometido. Según las fotos que compartió Juariu, la espía de los famosos, todo parece indicar que lo del conductor y la actriz va muy en serio.

A ambos se los ve muy enamorados y felices de compartir su relación con los hijos de Sabrina y Luciano Castro, quienes parecer tener una excelente relación con el novio de su madre. Esto facilitó aún más las cosas y podría haber próximamente casamiento.

Sabrina Rojas y el Tucu López estarían comprometidos.

“A la madrugada hice esta captura porque justo él sube una historia en la que se le ve un anillo a Sabrina”, contó la participante de Masterchef Celebrity sobre cómo empezó su investigación.

“Y ella sube también una en la que JUSTO se ve el anillo de él... Y en sus últimas publicaciones no hay anillo en ningún dedo de él”, contó la influencer remarcando que se habrían comprometido en las últimas horas.

Por el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones al respecto, por lo que habrá que esperar para saber si hay o no una boda.

Sabrina Rojas habló la relación de sus hijos con Flor Vigna

En medio de su fogoso romance con el Tucu López, Sabrina Rojas no le esquivó a hablar sobre la enamorada de su ex. La mendocina sorprendió al decir que le da mucha tranquilidad que Flor Vigna sea la novia de su ex marido, Luciano Castro, debido a cómo se lleva Flor con sus hijos.

Sabrina habló en la revista Caras y se refirió a cómo llevan la relación con Castro y sus parejas con sus dos hijos: Esperanza y Fausto.

“Me da mucha tranquilidad (acerca de que Flor sea la novia de Castro). Yo como mamá lo que más quiero es que ellos la pasen bien en donde estén. Este verano pasamos Navidad con Luciano y nuestros amigos de Mar del Plata y en Año Nuevo se sumó Flor”, dijo la mendocina.

Sabrina rojas mostró cómo fue el cumple ensamblado de su hijo Fausto

Además, se manifestó acerca de sus deseos de que ambas parejas puedan ensamblarse lo más adecuadamente para el bienestar de sus hijos. “Está más que naturalizado, de lo contrario no podría suceder”, resaltó.

“Y estamos contentos de que nuestras parejas también se copen y les parezca natural. La idea es cuidar ese ensamble para que podamos disfrutar y no sea solo con papá o solo con mamá. Está buena la armonía porque vamos a ser familia toda la vida” cerró diciendo la actriz.