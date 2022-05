“Estoy libre”: Zaira Nara publicó un picante palito en medio de los rumores de infidelidad de su marido

Zaira tiene el corazón complicado En medio de los crisis con su marido Jakob von Plessen, surgió la fuerte versión de que él le habría sido infiel con la modelo argentina Jimena Buttigliengo.

En las últimas horas, Zaira sorprendió con un gesto en Instagram. La hermana de Wanda Nara se mostró caminando muy sensual mientras mostraba su outfit en plena producción de fotos.

Sin dudas, lo que más llamó la atención fue la letra de la canción que le sumó al clip que compartió a través de sus stories de Instagram.

“ESTABA CON ALGUIEN PERO AHORA ESTOY FREE”

Zaira eligió para coronar su clip la canción de Karol G, Provenza. La letra del tema dice, en una de sus partes: “Estaba con alguien pero ahora estoy fre. Puesta pa’ revivir viejos tiempo’, no salgo hace tiempo... Tú dime dónde está'”.

¿Quién es Jimena Buttigliengo?

Jimena es una modelo cordobesa de 37 años que vive en París junto a su marido, el decorador Willy Rizzo. Ante los rumores que la vinculan al ¿ex marido? de Zaira Nara, la modelo también publicó un sugestivo mensaje en las redes en el que muestra a sus hijos y a su pareja con el texto: “Esta es mi familia y los amo cada día más”.

Jimena Buttigliengo y el mensaje para su familia

La modelo cultiva un bajísimo perfil y en sus redes se presenta como “Modelo, actriz, artista, storyteller. Mamá de mellizos. Amante del yoga”. Cuando explotó el “Wanda Gate”, la modelo no se encontraba en un buen momento con su marido, con quien ha atravesado varias crisis desde que están juntos.

La panelista de Socios del Espectáculos, Karina Iavícoli, contó lo que fue la última crisis de la pareja y de dónde viene el rumor que la vincula a Jackob Von Plessen: “Jimena empieza a tener una crisis con Willy. Ella es cordobesa, viene primero a Buenos Aires y se queda unos días. Pero el marido pierde el contacto en un momento con sus hijos. Ella se va a Córdoba a ver a la familia y Wiily contacta al abogado Cristian Cúneo Libarona, el esposo de Luli (Fernández), porque no podía ver a sus hijos. Pero no se terminó de decidir si quería accionar o no en contra de Jimena. Ellos superan la crisis, pero coinciden las fechas de la crisis y los encuentros con Jakob”.

Hasta el momento, no hay comunicados oficiales sobre el presente de Zaira, Jackob y Jimena, pero sí muchísimos palitos.