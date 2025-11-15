15 de noviembre de 2025 - 08:22

Estos son los 3 signos de la astrología más exigentes en una relación

Algunos signos del zodiaco no se conforman con amores a medias. Buscan conexiones profundas, lealtad absoluta y una pareja que cumpla los requisitos.





Los Andes
Por Agustín Zamora

Estos signos del zodiaco suelen ser selectivos porque valoran el crecimiento personal y la compatibilidad emocional. Les atraen las personas que los desafían intelectualmente, los apoyan en sus metas y no temen mostrar autenticidad. Pero si algo no encaja, no dudarán en poner límites o alejarse: prefieren la soledad antes que un vínculo sin chispa ni reciprocidad.






Los signos más exigentes en una relación

Leo: El rey del zodiaco busca una pareja que lo admire, lo inspire y lo acompañe en su brillo. Leo (23 de julio y el 22 de agosto) es generoso y apasionado, pero también necesita sentirse valorado. Si percibe desinterés o frialdad, se apaga rápidamente. Exige atención, lealtad y una dosis de romance constante.

Géminis: Intelectualmente inquieto y cambiante, Géminis (21 de mayo y el 20 de junio) demanda una conexión mental profunda. No tolera la rutina ni la falta de conversación. Para mantener su interés, la pareja debe ser versátil, curiosa y capaz de seguirle el ritmo en sus ideas. Si se siente limitado o aburrido, su mente volará hacia nuevos horizontes sin mirar atrás.

Libra: Regido por Venus, el planeta del amor, Libra (23 de septiembre y el 22 de octubre) busca la armonía perfecta. Es exigente porque persigue relaciones equilibradas, donde reine la justicia y el afecto mutuo. Para ganarse su corazón, hay que demostrar empatía, elegancia y compromiso emocional: Libra no se conforma con amores desequilibrados ni vínculos a medias.



