4 de noviembre de 2025 - 09:14

Esto pasa si mezclas café y sal: ¿beneficioso o perjudicial para la salud?

Conoce la nueva forma de tomar café que aún no has probado y que la ciencia aprueba por diversas razones.

Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

reciclar las cajas de zapatillas ahora esta de moda: como usarlas para organizar tu habitacion

Reciclar las cajas de zapatillas ahora está de moda: cómo usarlas para organizar tu habitación

Por Redacción
Limpiá tus cortinas con un truco premium y pocos ingredientes.

No las tires: reciclar las cortinas que ya no usas está a la moda y puede ser una gran opción para decorar

Por Redacción

Este ingrediente fundamental en muchas comidas posee varios efectos: ya que no solo modifican su sabor, porque pueden cambiar la naturaleza química o el comportamiento de muchos ingredientes y puede ayudarte a superar los efectos de una noche con exceso de alcohol.

Hay quien dice que el uso de una pizca de sal en el café te puede ayudar a eliminar parte del amargor que posee este alimentos. Además, existen especialistas que recomiendan su uso, siempre y cuando su consumo no sea contraproducente con tu estado de salud (hipertensión, entre otras enfermedades).

Café
Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

¿La sal modifica los sabores del café?

La sal potencia diversos matices gustativos del café que pueden pasar desapercibidos por su propia naturaleza. Lo cual no quiere decir que esto vaya a cambiar la calidad del café que estés consumiendo, pero eso sí, este ingrediente potenciarán estos sabores.

Lo cierto es que al reducir el amargor necesitarás usar menos azúcar, con todos los beneficios asociados a la limitación de su consumo.

Café
Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

Esto está respaldado por un estudio que fue publicado en Nature, bajo el título “La sal mejora el sabor al suprimir su amargor”. Llamativamente, afirman, resulta más efectivo que el azúcar porque neutraliza el sabor natural, eliminando el amargor en lugar de ocultarlo debajo del dulce.

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Oxford, allá por 1995, “la sal es efectiva para enmascarar el sabor amargo ya que al añadirla a una mezcla de compuestos dulces y amargos, hace que adquiera un sabor acaramelado”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

multiplica tu jazmin: como y cuando reproducir esta planta sin danarla, para tener mas jazmines o para regalar

Multiplicá tu jazmín: cómo y cuándo reproducir esta planta sin dañarla, para tener más jazmines o para regalar

Por Daniela Leiva
El árbol más noble del jardín conquista la jardinería con sus plantas resistentes.

El árbol perfecto para cualquier casa: da sombra, crece rápido y no rompe el piso

Por Ignacio Alvarado
Esta receta es ideal para el postre familiar.

Sin dulce de leche ni crema: la receta del budín de pan con duraznos en almíbar

Por Alejo Zanabria
Las curiosidades del cortauñas muestran su valor en herramientas y higiene cotidiana.

Pocos lo saben: cuál es la función del agujerito del cortauñas

Por Ignacio Alvarado