11 de septiembre de 2025 - 16:00

Este refrigerio de freidora de aire es crujiente, de color marrón dorado y perfecto para el desayuno

Descubrí cómo preparar palitos de tostada francesa en freidora de aire, una de esas recetas rápida y deliciosa. Además, tiene pocos ingredientes.

Palitos crujientes en freidora de aire, un desayuno fácil, rápido y nutritivo.

Palitos crujientes en freidora de aire, un desayuno fácil, rápido y nutritivo.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Esta es una de las recetas que no podés dejar de hacer.

Cómo hacer arepas y que salgan iguales a las venezolanas: en pocos pasos y en menos de 25 minutos

Por Alejo Zanabria
con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina mas delicioso y en minutos

Con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina más delicioso y en minutos

Por Andrés Aguilera

Lo mejor de esta propuesta es que combina pocos ingredientes, un tiempo de cocción reducido y un resultado increíble: un exterior crujiente, de tono marrón dorado, y un interior suave que se derrite en la boca. Es una alternativa ideal para sumar variedad a tu comida de la mañana, sin descuidar la nutrición.

image
Recetas. Palitos crujientes en freidora de aire, un desayuno f&aacute;cil, r&aacute;pido y nutritivo.

Recetas. Palitos crujientes en freidora de aire, un desayuno fácil, rápido y nutritivo.

Ingredientes necesarios

Para preparar esta receta, vas a necesitar elementos muy básicos que probablemente ya tengas en casa. Los ingredientes son:

  • 4 rebanadas de pan (tipo brioche o pan de leche).

  • 2 huevos.

  • 100 ml de leche.

  • 1 cucharadita de azúcar de vainilla.

  • 1 cucharadita de canela.

  • 1 cucharada de azúcar común.

  • Manteca o aceite para engrasar.

    image
    Palitos crujientes en freidora de aire, un desayuno f&aacute;cil, r&aacute;pido y nutritivo.

    Palitos crujientes en freidora de aire, un desayuno fácil, rápido y nutritivo.

Con estos ingredientes simples se logra un desayuno lleno de sabor que aporta energía para arrancar el día.

Paso a paso de la receta

  • Cortá el pan en tiras iguales.

  • Batí los huevos con la leche, la vainilla y la canela.

  • Pasá los palitos de pan por la mezcla y dejalos escurrir.

  • Engrasá la canasta de la freidora de aire y colocá los palitos sin que se toquen.

  • Cociná a 180 °C durante 8 a 10 minutos, dándoles la vuelta a mitad de la cocción.

  • Al sacarlos, espolvoreá con canela y azúcar para darles un extra de sabor.

En apenas unos minutos, tendrás un desayuno crujiente y listo para acompañar con yogur, frutas frescas o compota. Así, podés transformar tus mañanas con una receta rápida, sabrosa y nutritiva.

Los palitos de tostada francesa en freidora de aire no solo son una comida deliciosa, sino que también representan un equilibrio entre practicidad y nutrición. Con pocos pasos y ingredientes sencillos, vas a disfrutar de un desayuno distinto que conquista tanto a grandes como a chicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para las mediatardes. 

Brownie sin horno: la receta más práctica y fácil sin gastar mucho dinero

Por Alejo Zanabria
Galletitas de naranja sin harina ni azúcar, sabor saludable con pocos ingredientes.

Galletitas de naranja sin harina ni azúcar: una opción rica y saludable

Por Ignacio Alvarado
sin harina y sin manteca: como hacer unas deliciosas galletas de coco solo con 3 ingredientes

Sin harina y sin manteca: cómo hacer unas deliciosas galletas de coco solo con 3 ingredientes

Por Daniela Leiva
Tortilla sin huevos, una de las recetas más innovadoras en comida, ingredientes, nutrición.

La tortilla de papas sin huevos que sorprende por su sabor y textura

Por Ignacio Alvarado