Este refrigerio de freidora de aire es crujiente, de color marrón dorado y perfecto para el desayuno

Descubrí cómo preparar palitos de tostada francesa en freidora de aire, una de esas recetas rápida y deliciosa. Además, tiene pocos ingredientes.

Palitos crujientes en freidora de aire, un desayuno fácil, rápido y nutritivo.

Un buen desayuno no siempre requiere horas en la cocina. Con la ayuda de una freidora de aire, podés lograr una preparación práctica, rápida y deliciosa. Estos palitos de tostada francesa son un claro ejemplo de cómo las recetas clásicas pueden transformarse en un refrigerio moderno y saludable.

Lo mejor de esta propuesta es que combina pocos ingredientes, un tiempo de cocción reducido y un resultado increíble: un exterior crujiente, de tono marrón dorado, y un interior suave que se derrite en la boca. Es una alternativa ideal para sumar variedad a tu comida de la mañana, sin descuidar la nutrición.

Ingredientes necesarios Para preparar esta receta, vas a necesitar elementos muy básicos que probablemente ya tengas en casa. Los ingredientes son:

4 rebanadas de pan (tipo brioche o pan de leche).

2 huevos.

100 ml de leche.

1 cucharadita de azúcar de vainilla.

1 cucharadita de canela.

1 cucharada de azúcar común.

Manteca o aceite para engrasar.

Con estos ingredientes simples se logra un desayuno lleno de sabor que aporta energía para arrancar el día.

Paso a paso de la receta Cortá el pan en tiras iguales.

Batí los huevos con la leche, la vainilla y la canela.

Pasá los palitos de pan por la mezcla y dejalos escurrir.

Engrasá la canasta de la freidora de aire y colocá los palitos sin que se toquen.

Cociná a 180 °C durante 8 a 10 minutos, dándoles la vuelta a mitad de la cocción.

Al sacarlos, espolvoreá con canela y azúcar para darles un extra de sabor. En apenas unos minutos, tendrás un desayuno crujiente y listo para acompañar con yogur, frutas frescas o compota. Así, podés transformar tus mañanas con una receta rápida, sabrosa y nutritiva. Los palitos de tostada francesa en freidora de aire no solo son una comida deliciosa, sino que también representan un equilibrio entre practicidad y nutrición. Con pocos pasos y ingredientes sencillos, vas a disfrutar de un desayuno distinto que conquista tanto a grandes como a chicos.