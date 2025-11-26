26 de noviembre de 2025 - 19:21

Este es el método de entrenamiento que puede reducir tu edad biológica hasta 12 años

Este ejercicio tiene un gran impacto en el bienestar y la salud cardiovascular. Es uno de los más conocidos y accesibles para realizar.

Ejercicio al aire libre

Los beneficios del running

Una investigación comparó hábitos de más de 4.400 personas y reveló que quienes corren al menos setenta y cinco minutos semanales muestran un envejecimiento celular más lento frente a quienes no superan los diez minutos por semana. La evidencia se sostiene en parámetros que asocian actividad física regular con mejores indicadores de salud cardiovascular y mayor expectativa de vida.

Cuando el running puede causar adicción al ejercicio

El debate sobre el desgaste

El interés por este hallazgo crece porque la discusión sobre si correr desgasta las articulaciones convive desde hace años con el consenso médico que señala que la actividad aeróbica protege el sistema cardiovascular. La difusión del estudio, impulsada por el médico Alberto Ortegón y Men's Health España, instala una mirada más precisa sobre los mecanismos internos que explican por qué correr no solo mejora la circulación, sino que también enlentece procesos celulares vinculados a enfermedades crónicas.

El impacto en el sistema cardiovascular

El análisis citado por Ortegón sostiene que el esfuerzo generado al correr obliga al sistema cardiovascular a aumentar el volumen de sangre que mueve en cada ciclo. Ese incremento del flujo produce una adaptación estructural: el corazón agranda sus cavidades y engrosa sus paredes, lo que incrementa la fuerza de contracción y mejora la eficiencia general del órgano. La explicación remite a un fenómeno similar al observado con el entrenamiento de fuerza, donde el estímulo sostenido promueve mayor desarrollo muscular y una estructura corporal más resistente.

Las observaciones del estudio remarcan además que la actividad aeróbica regular, como el running, no solo amplía la capacidad cardíaca, sino que repercute en la energía sostenida durante el día y en la capacidad de respuesta ante esfuerzos prolongados.

Correr tiene un gran impacto en la salud cardiovascular.

La asociación entre envejecimiento celular más lento y mayor calidad de vida vuelve a instalar la idea de que el ejercicio no funciona únicamente como herramienta preventiva, sino también como un modulador directo de los procesos biológicos relacionados con la longevidad. También se subraya que correr aporta beneficios estructurales, funcionales y metabólicos que superan las dudas clásicas sobre su impacto en articulaciones, especialmente cuando se practica de manera controlada y con técnica adecuada.

