La llegada del nuevo DNI electrónico argentino , fabricado en policarbonato y con chip sin contacto, generó dudas sobre una posible renovación general durante julio de 2026. Sin embargo, el cambio de formato no obliga a reemplazar todos los documentos anteriores.

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El Registro Nacional de las Personas confirmó que los DNI vigentes continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento . Por lo tanto, no es necesario iniciar un trámite solamente para obtener el nuevo diseño.

Durante julio deben actualizarlo quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Para los argentinos mayores de 14 años, la vigencia general del DNI es de 15 años , aunque siempre debe revisarse la fecha impresa en el ejemplar.

El primer paso es comprobar la fecha de vencimiento y elegir una oficina habilitada. Puede ser un Registro Civil provincial o un Centro de Documentación de Renaper.

Estas personas deben actualizar el DNI con el nuevo formato en julio 2026 ¿cómo hacerlo paso a paso

Luego hay que:

Solicitar turno cuando la oficina elegida lo requiera.

Revisar los documentos necesarios para cada tipo de trámite.

Abonar la tasa correspondiente.

Presentarse con la documentación original.

Registrar fotografía, huellas y firma.

Conservar la constancia entregada para realizar el seguimiento.

Recibir el DNI en el domicilio o retirarlo según la modalidad seleccionada.

En las actualizaciones de menores se solicita la partida de nacimiento y la presencia del padre, madre o representante legal, de acuerdo con las condiciones publicadas por Renaper.

Cuánto cuesta obtener el nuevo ejemplar

Al comenzar julio de 2026, el trámite regular para ciudadanos argentinos tiene un valor oficial de $10.000. También existen modalidades más rápidas con precios superiores.

El DNI exprés cuesta $26.000; el trámite en 24 horas, $41.000; y la modalidad inmediata, $57.000. Para extranjeros, el ejemplar regular tiene otra tarifa.

Los importes pueden actualizarse, por lo que conviene verificarlos antes de abonar o solicitar un turno.