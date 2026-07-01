La psicología explica por qué algunas personas se acuerdan de sus sueños todas las mañanas y otras nunca: la diferencia está en el cerebro

Hay personas que apenas abren los ojos pueden contar un sueño con lujo de detalles: recuerdan conversaciones, lugares, colores y hasta emociones. Otras, en cambio, sienten que nunca sueñan o que las imágenes desaparecen en apenas unos segundos. Según la psicología y la neurociencia del sueño, la diferencia no está en quién sueña y quién no, porque prácticamente todas las personas sueñan varias veces cada noche. Lo que cambia es la facilidad con la que el cerebro logra conservar esos recuerdos al momento de despertar.

La psicología afirma que las personas nacidas entre 1945 y 1965 desarrollaron una capacidad única para gestionar sus emociones y priorizar lo importante

Ni pesimismo ni tristeza: qué significa vestirse siempre de color negro, según la psicología

Los sueños ocurren principalmente durante la fase REM del descanso, un período en el que la actividad cerebral aumenta de forma considerable. Sin embargo, para que el contenido del sueño llegue a la memoria consciente, deben darse determinadas condiciones relacionadas con el despertar y el funcionamiento de distintas regiones del cerebro.

Por eso algunas personas parecen tener una memoria privilegiada para los sueños mientras otras los olvidan casi instantáneamente.

Los especialistas explican que recordar un sueño depende de que el cerebro logre "guardar" esa información justo en el momento del despertar.

Si la persona se despierta lentamente o permanece algunos minutos en la cama, aumenta la probabilidad de conservar esos recuerdos. En cambio, cuando el despertar es abrupto o la atención se dirige enseguida hacia otras tareas, el contenido del sueño suele desaparecer rápidamente.

Las personas más curiosas suelen recordarlos más

Diversas investigaciones observaron que quienes muestran mayor interés por sus propios pensamientos, emociones o experiencias internas también tienden a recordar más sueños.

No significa que sueñen más, sino que prestan mayor atención a ese contenido y le otorgan más importancia al despertarse.

Esa actitud favorece que la información permanezca durante más tiempo en la memoria.

image

Dormir bien también influye

La calidad del sueño desempeña un papel importante.

Los despertares frecuentes durante la fase REM facilitan el recuerdo de los sueños, mientras que un descanso muy profundo y continuo puede hacer que la persona no conserve prácticamente ninguna imagen al levantarse.

Todos soñamos, pero no todos lo recordamos

La psicología coincide en que la diferencia no está en la capacidad de soñar, sino en cómo el cerebro procesa esos recuerdos al despertar. Algunas personas tienen una mayor facilidad para conservarlos, mientras que otras los dejan escapar en cuestión de segundos.

Por eso, si alguna vez pensaste que nunca soñabas, probablemente no sea cierto. Lo más probable es que tu cerebro simplemente haya decidido guardar esos sueños en un lugar donde la memoria consciente ya no puede alcanzarlos.