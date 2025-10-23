Esta es la planta que decorará, perfumará tu jardín y atraerá a las mariposas esta primavera-verano

Hay plantas que decoran, otras que perfuman , y algunas que parecen tener el poder de transformar cualquier espacio como el jazmín que con su aroma inconfundible y su aspecto delicado, es una de las especies más elegidas en los jardines argentinos , sobre todo cuando llega la primavera .

Las flores del jardín atraen mariposas y abejas polinizadoras , fundamentales para mantener la biodiversidad y la salud del jardín, por lo que no solo decorará y perfumará tu patio o la entrada de tu casa.

Desde Mendoza hasta Misiones , el jazmín se adapta con facilidad a distintos climas y tipos de suelo, siempre que reciba buena cantidad de sol. Existen varias especies —como el jazmín del cabo, el jazmín paraguayo o el jazmín trepador—, pero todas comparten una cualidad, su floración intensa entre primavera y verano , justo cuando el jardín necesita más color y vida.

Uno de los grandes atractivos del jazmín es su aroma. Su fragancia se intensifica durante la noche, creando una atmósfera única en patios y balcones. Por eso, muchos lo plantan cerca de ventanas o galerías , para que su perfume natural se perciba incluso desde el interior de la casa.

El jazmín, además, cumple una función ecológica clave ya que atrae mariposas y abejas , que acuden a sus flores en busca de néctar. Esto no solo embellece el espacio, sino que ayuda a polinizar otras plantas del jardín, favoreciendo la producción de frutos y semillas.

jazmín

Para disfrutar de un jazmín vigoroso y lleno de flores, lo primero es elegir el lugar adecuado. Esta planta necesita luz solar directa al menos seis horas por día, por lo que conviene ubicarla en zonas bien iluminadas. En espacios reducidos, puede crecer en macetas grandes o jardineras, mientras que en patios amplios o jardines se adapta muy bien como planta trepadora sobre rejas, muros o pérgolas.

El suelo debe ser ligero, con buen drenaje y rico en materia orgánica. Antes de plantarlo, se recomienda mezclar la tierra con compost o estiércol bien descompuesto para mejorar la estructura y los nutrientes.

Una vez plantado, el riego de esta planta es fundamental porque el jazmín necesita mantener la tierra húmeda, pero nunca encharcada. En los meses de calor, bastan dos o tres riegos semanales.

flor de jazmín del cabo

El jazmín es a prueba de insectos y resistente al calor

Otra ventaja del jazmín es que soporta bien las altas temperaturas del verano argentino y no suele sufrir grandes plagas. Si aparecen pulgones o cochinillas, bastará con rociar sus hojas con un spray de agua con jabón neutro o infusión de laurel, que actúa como repelente natural.

En cuanto a su reproducción, puede hacerse fácilmente por esquejes. Basta cortar una rama joven de unos 15 centímetros, colocarla en agua o tierra húmeda hasta que desarrolle raíces y luego trasplantarla.