Esta es la dieta sencilla de Shakira para lucir radiante y bella a los 45 años

Desde ya varias semanas que el nombre de Shakira es uno de los temas más frecuentes en las noticias, ya sea por su separación de Gerard Piqué o bien porque recientemente fue una de las estrellas que se ausentó en la gala inicial del Mundial de Fútbol.

Otro factor que la tiene a mal traer es su situación familiar. Sin embargo, esto no evita que se mantenga radiante en plena forma y que genere la sensación de que ella no envejece. El secreto de Shakira no sería más que una dieta.

Anna Kaiser ha sido la entrenadora personal de Shakira durante casi una década, para poder desarrollar el físico necesario para aguantar los largos conciertos y las coreografía que los acompañan. La artista lleva años arrasando en los escenarios. Justamente, las coreografías son uno de sus puntos fuertes para acompañar una voz más que especial.

Anna habló con Vogue tiempo atrás, con motivo de la participación de Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl de la edición 2020 y comentó algunos detalles sobre la sencilla dieta que sigue la colombiana y, también, su intenso entrenamiento para mantener su fondo físico.

Shakira

Cómo es la dieta de Shakira

Todo indica que Shakira empieza el día con un desayuno contundente, normalmente compuesto por huevos duros, palta en trozos, tomate y un toque de sal marina, todo ello combinado con un poco de aceite de oliva de calidad. Con este desayuno asegura un aporte de proteínas, grasas y carbohidratos para poder empezar el día.

Además, la creadora del hit “Te felicito” complementa el desayuno con un smoothie de frutos rojos o algún jugo verde, sumando vitaminas y sabor al conjunto. En ambas opciones intenta agregar proteína vegetal, para convertirlo en un alimento más completo para diario.

Esta es la dieta de Shakira para lucir radiante.

En horas del almuerzo y la cena, la barranquillera apuesta por pescado con una buena ración de verduras variadas, que aporten textura y color al plato. Anna Kaiser también confesaba que uno de los caprichos de la cantante eran las costeletas de cerdo y el chocolate negro sin azúcar.

A todos estos nutrientes, Shakira le suma su rutina de entrenamientos, que normalmente hace después de desayunar. La entrenadora desvelaba que para mantener su forma física, la artista combina intervalos de baile y el método AKT. Este es un entrenamiento de cuerpo completo que combina ejercicios de fuerza y tonificación con el aumento de la resistencia cardiovascular. Un entrenamiento intenso que ya compartía en sus redes años atrás.

Además, cuando quiere un snack entre horas, Shakira no recurre a los frutos secos o las barritas, sino que adora tomar sopas. Estas suelen combinar varias verduras y a veces lo complementa con una ración de pepino aliñado con limón y sal, para darle un toque crujiente al snack.