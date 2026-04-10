10 de abril de 2026 - 13:40

Esposas infieles y mentirosas: los 4 signos del zodíaco que son las peores

La astrología vincula ciertos perfiles con actitudes ambiguas, secretos y una tendencia a decir una cosa mientras sienten otra muy distinta.

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Sin embargo, para quienes creen en estas lecturas, hay perfiles zodiacales que cargan con una fama difícil: la de ser más propensos a esquivar la verdad, a actuar con dos caras o a sostener vínculos paralelos cuando sienten que algo dejó de funcionar.

En ese terreno aparecen cuatro signos que, según la astrología popular, suelen encabezar este tipo de ranking.

No necesariamente por maldad, sino por rasgos como la impulsividad, el miedo al conflicto, la necesidad de seducción o la dificultad para sostener una sola versión de lo que sienten.

Los signos del zodíaco que más fama tienen de ocultar y fallar en el amor

Géminis suele aparecer primero en estas listas. Es un signo asociado al cambio, a la dualidad y a la necesidad constante de estímulo. Cuando se aburre o siente que la rutina lo asfixia, puede empezar a mostrar una cara puertas adentro y otra muy distinta hacia afuera. En el plano sentimental, esa capacidad para adaptarse a todo también puede convertirse en un problema: a veces dice lo que el otro quiere escuchar, aunque no sea del todo cierto.

Escorpio entra en este grupo por motivos diferentes. No se trata de superficialidad, sino de intensidad. Vive los vínculos al extremo, pero también puede volverse hermético, controlador y experto en esconder lo que le pasa. Cuando se siente herido, celoso o emocionalmente desbordado, muchas veces no confronta de manera directa: elige el silencio, el misterio o la jugada por detrás.

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Libra sorprende a más de uno, porque su imagen suele estar ligada a la dulzura, la armonía y el encanto. Pero justamente ahí está el punto. Su enorme necesidad de agradar y evitar peleas puede llevarlo a no decir toda la verdad, a sostener situaciones ambiguas o a no cortar a tiempo una historia que ya terminó. A veces no miente por crueldad, sino por cobardía emocional.

Piscis, por último, aparece como uno de los signos más difíciles de leer. Sensible, romántico e intuitivo, también puede construir mundos paralelos cuando la realidad no le gusta. En relaciones desgastadas, tiene tendencia a escaparse mental o afectivamente antes de dar una explicación clara. Eso puede hacerlo ver como alguien tierno, pero también como una persona que confunde, promete demasiado y después no sostiene.

Por qué estos signos cargan con esa fama de infidelidad

La astrología no condena a nadie, pero sí marca ciertos patrones de personalidad. En estos cuatro signos, lo que más pesa no es únicamente la posibilidad de ser infieles o mentirosos, sino la manera en que procesan el deseo, el conflicto y la incomodidad.

En algunos casos, el problema aparece por la necesidad de novedad. En otros, por el miedo a enfrentar una conversación incómoda. También influye la tendencia a idealizar vínculos, a ocultar emociones o a buscar validación afuera cuando algo interno no está resuelto.

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