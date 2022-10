Encontró una enorme “araña” en la playa y su video se volvió viral por el susto que provoca

Una araña que vuelve a su hábitat natural fue furor en TikTok y asustó a miles de usuarios en Internet. Uno de los animales más temido por las personas despertó todo tipo de reacciones cuando un joven posó sus dedos sobre ella y la tomó con las manos. Sin embargo, no todo es lo que parece: ¿es real esta araña?

El video fue subido por el usuario de TikTok @axelyamil_. El chico se encontraba en una playa y se filmó luego de haber encontrado una araña a la que se acerca para poder manipularla. El “animal” reacciona y es aquí donde los internautas dan un salto por el miedo.

“Se me salió el alma”, “Casi me da un infarto cuando la toco y se movió”, “Día normal en Australia” comentaron algunos internautas.

A pesar de la incertidumbre y el pánico generalizado, lo cierto es que se trata de una araña gigante hecha de cáscara de coco. La misma está tan bien lograda que es capaz de desatar la aracnofobia a quien se la cruza o ve.

La araña rompió récords en TikTok

Este video, que lanzó a la fama al TikToker, logró su particular encanto gracias al tono de voz que se utiliza y a cómo la situación recrea algún tipo de documental. Uno cree que el protagonista se encuentra en medio de la selva y teme por su vida al encontrarse con el exótico y salvaje animal.

Mientras se acercaba a la araña decía el joven: “Puedo apreciar que está mansita, esta es una araña cumbres 17-09-10 Spiderman tres mil, como pueden ver está tranquila pero si la toco brinca muy feo, ya tiene como 250 mil años…”.

Cuando finalmente tocó la araña, el juguete se impulsó y se creó una ilusión de movimiento que dejó a más de uno sin aliento.

El video que ya cuenta con casi 67 millones de vistas, 7.2 millones de me gusta, 227 mil compartidas y 151 mil comentarios.

Más reacciones

Miles de usuarios comentaron la publicación contando la reacción que tuvieron al ver la supuesta araña :“Lo vi tres veces y fueron las tres veces que el alma se me salió del cuerpo”; “Yo me asusté”; “¿Quién más saltó cuando se movió?”; “Si me la creí”; “Si me la creí, casi tiro mi teléfono cuando se movió”; “Creí que era real, ya ni quería ir a la playa”; “Se me salió el corazón” y “Esa araña fue la que mordió al Hombre Araña en el 2000″, fueron algunos de los comentarios más populares en el video.

@Axelyami_ siguió subiendo videos de la araña que se volvieron también virales, en los que se ve cómo el usuario ha perfeccionado su personaje de documental sita salvaje.