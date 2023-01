En Gran Hermano, Ariel se desnudó frente a sus compañeros y Alfa enfureció: “¡Puaj! ¡Qué asco!”

En Gran Hermano, una de las rivalidades más fuertes es la de Ariel contra Alfa. Este lunes, el ingresante se desvistió en medio del patio para cambiarse y el hombre de 60 años lo enfrentó.

Desde que ingresó a Gran Hermano, Ariel no logró entablar un buen vínculo con casi ninguno de los participantes.

Sumado a esto, en las últimas horas, Ariel salió de la pileta y se cambió el short en el patio. Para eso, se sentó en la mesa, se sacó la malla de baño y se secó con una toalla, luego se puso ropa seca. La mesa está al lado del jardín, donde muchas veces desayunan los “hermanitos”.

Un gesto que fue repudiado rápidamente por Walter “Alfa”. “¡Puaj! ¡Qué asco! ¡En pelotas en sillón! ¡Qué asco me da!”, gritó Alfa para que su rival lo escuche.

Luego, le recriminó: “¡Hay que cambiarse en el baño!”. “¡No me hinches las pelotas!”, le contestó Ariel, que entró hace poco más de dos semanas.

Ariel Ansaldo, participante de "Gran Hermano".

La respuesta no le cayó bien a Alfa, que le contestó: “Es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos no me gusta usarla a mí”.

Y esta no sería la primera vez que pasa y Alfa se los hizo saber al resto. “Se quedó en bolas, en pelotas en el sillón. Apoyó los huevos y el culo en el sillón. Se sentó, se sacó el short y se quedó en pelotas en el medio del sillón”, explicó.

Minutos después de lo ocurrido, Alfa le explicó a Ariel por qué nunca van a tener un buen vínculo. “La gente es de todos, hermano”, le empezó diciendo.

Walter, "Alfa", de "Gran hermano". (Captura Telefe)

“Ve todo: a los garcas, a los mentirosos, a los que actúan y los que tratan de tirarle mierda a los demás para ensuciarlos. Y, como vos me intentaste tirar mierda a mí, es por eso que no te contesto. ¡No me hables más!”, cerró.