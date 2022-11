En fotos: Mirtha Legrand recibió una importante distinción por parte del Gobierno de Francia

Sin lugar a dudas, Mirtha Legrand es una de las artistas más importantes y destacadas del territorio argentino. Más allá de esto, es reconocida en muchos rincones del mundo por lo que hasta el Gobierno francés decidió otorgarle una distinción.

Como anfitriona en una nueva e importante celebración, “La Chiqui” fue reconocida por los franceses con la prestigiosa distinción de Legión de Honor. El evento fue realizado en la embajada de Francia, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

Algunos invitados al evento.

Ante la mirada de todos los presentes, la conductora del evento dijo: “Mirtha Legrand es una obra en construcción permanente... Siempre, los que hacemos, recibimos críticas, pero a mí me encanta desafiarlas, siguiendo adelante, trabajando y con más entusiasmo a los 95 años (...) “En mi vida personal he hecho siempre lo posible por ser una dama y supongo que por haberlo logrado hoy me nombran Caballero”.

Algunos invitados al evento.

El gobierno francés condecora a personalidades connacionales del país galo y también a extranjeros. Para ser considerados, estas personas deben contar con amplios méritos civiles o militares a favor de esa nación.

Algunos invitados al evento.

Quien fue la encargada de realizar la entrega de la condecoración fue la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer Effosse. Y entre la gran cantidad de invitados, se encontraba Marcela Tinayre, Juana Viale, Ámbar de Benedictis, Pampita y su esposo Roberto García Moritán, y políticos como la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Algunos invitados al evento.

Esto recibe Mirtha Legrand con el reconocimiento francés

Es así que se trata del otorgamiento más importante y de mayor rango que dan los franceses. Por su lado, Mirtha así formará parte de un grupo selecto de figuras como: Jorge Luis Borges, Julio Le Parc, Quino junto con Mafalda, Estela de Carlotto, Mauro Colagreco y Susana Rinaldi.

Algunos invitados al evento.

Podría decrise que Mirtha Legrand se convierte en “legionaria”. La distinción tiene carácter absolutamente honorífico y suele ser recibido por hombres como mujeres.

Algunos invitados al evento.

Fue establecida en 1804 por el emperador Napoleón I de Francia, su prestigio fue creciendo con el correr de los años.