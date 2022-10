La inesperada propuesta que le hizo Lizy Tagliani a Mirtha Legrand: “Yo, encantada”

Lizy Tagliani sorprendió a Mirtha Legrand durante el programa La noche de Mirtha al realizarle un pedido que emocionó a todos en la mesaza. La edición del último sábado la Chiqui estuvo acompañada por la panelista Yanina Latorre, el cantautor Jairo, la actriz, comediante y conductora Lizy Tagliani, la senadora nacional por la Provincia de Santa Fe, Carolina Losada y el conductor y periodista Esteban Trebucq.

En una rueda de anécdotas, Lizy contó su emotiva historia de amor con Sebastián Nebot y su deseo de convertirse en madre. En ese contexto, hizo un repaso por su explosivo recorrido mediático, que se inició hace menos de diez años y hoy la encuentra posicionada como una humorista reconocida y una conductora probada y todo terreno.

“Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida, Yanina también, no sé si se acuerda, y mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizy que soy”, rebobinó la humorista y volvió a enfocarse en los gestos que percibió de la Chiqui cuando era una absoluta desconocida en el ambiente.

“Como yo era la peluquera de Jorge (Ibáñez) después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas y yo decía barbaridades”, evocó la humorista, fiel a su estilo. “Siempre estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés, yo no sé si te divertía o algo”, agregó con gratitud.

A continuación, reveló lo que había hablado con su novio para la boda que celebrarán el próximo 23 de marzo: “Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo que fue Jorge, ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”.

“¿Vos me lo estás ofreciendo?”, preguntó Mirtha entusiasmada. “Sí, pero es para que lo pienses”, respondió Lizy, respetuosa. “Me sorprende bien, me sorprende lindo”, agradeció la conductora. “Yo, encantada”, cerró, generando el aplauso de todos los comensales y de los presentes en el estudio

Mirtha Legrand anunció que será la madrina de casamiento de Lizy Tagliani (Captura de pantalla)

Inmediatamente después de que se viera en el aire, Mirtha utilizó su cuenta de Twitter para ratificar lo que había dicho en el programa: “Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la mesaza que sea su madrina de casamiento. ¡Sería un gran honor!”, escribió junto a un corazón y un emoji que demostraba su emoción y ratificaba su compromiso.

“Lo conozco desde el 2016, y cuando yo estaba mal porque me había separado, me empezó a escribir y terminamos juntos. Y él fue el que me convenció con el tema de la maternidad porque yo nunca lo había pensado, no soñé toda mi vida, con escarpines y eso, ni me lo imaginé”, contó la humorista sobre su historia de amor con Sebastián.