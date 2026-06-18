18 de junio de 2026 - 19:34

Empezá a guardar los controles remotos que ya no usas: las mejores formas de aprovecharlos en casa

Cuando deja de funcionar o queda obsoleto, muchas personas optan por guardarlo en un cajón o desecharlo sin imaginar que aún puede tener múltiples usos.

Si tenés un control remoto viejo en casa, tenés un tesoro: tres formas de aprovecharlo

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Por Redacción Por Las Redes

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70 años desde el primer control remoto

Por qué un control remoto viejo todavía tiene valor

Aunque parezca un aparato sin utilidad, un control remoto contiene diversos componentes electrónicos que pueden reutilizarse. En su interior alberga circuitos, placas, sensores infrarrojos y botones diseñados para soportar años de uso continuo.

Especialistas en reciclaje electrónico destacan que estos dispositivos concentran materiales que pueden aprovecharse en nuevos proyectos, evitando que terminen como residuos contaminantes. En muchos casos, las fallas más comunes responden a problemas simples, como contactos sucios, botones desgastados o corrosión provocada por el tiempo.

La creencia de que un control remoto pierde todo valor cuando deja de funcionar con su equipo original ha contribuido a que millones de unidades sean descartadas cada año, incrementando el volumen de basura electrónica.

Neo QLED 8K QN900F de Samsung

Ideas para reutilizar un control remoto en casa

Con un poco de creatividad, estos dispositivos pueden tener una segunda vida útil sin necesidad de realizar grandes inversiones ni contar con conocimientos avanzados.

Controlador para proyectos electrónicos

Los sensores y botones pueden adaptarse para controlar luces LED, ventiladores u otros dispositivos sencillos mediante sistemas electrónicos básicos.

Complemento para microcontroladores

Muchos aficionados a la tecnología reutilizan controles remotos en proyectos con plataformas programables, aprovechando sus teclas y transmisores infrarrojos.

Elemento decorativo

Las carcasas antiguas pueden convertirse en piezas decorativas con estilo retro, ideales para espacios temáticos o colecciones tecnológicas.

Material para manualidades

Botones, placas y otras piezas pueden incorporarse en cuadros, esculturas o proyectos de arte reciclado que combinan creatividad y sostenibilidad.

dispositivo riesgoso en casa

Cómo darle una segunda vida paso a paso

El proceso de reutilización suele ser sencillo y requiere pocas herramientas.

  • Abrir cuidadosamente la carcasa con un destornillador adecuado.
  • Identificar los componentes principales del dispositivo.
  • Limpiar contactos y superficies con alcohol isopropílico.
  • Verificar el estado de los botones y circuitos.
  • Elegir un nuevo uso según el proyecto que se desee realizar.
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