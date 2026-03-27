27 de marzo de 2026 - 15:30

Si guardaste tickets de compra por años, tenés un tesoro en casa: la forma más linda de reciclarlos

Reciclaje. Ese papel térmico que parecía inútil todavía puede aprovecharse para sumar un detalle decorativo con memoria, textura y personalidad.

Por Andrés Aguilera

Los tickets de compra no suelen ser lindos por sí mismos. Se arrugan, se borran con el tiempo y visualmente no siempre aportan demasiado. Pero eso no significa que no sirvan. Al contrario: si se los mezcla con otros papeles blancos o claros, pueden transformarse en una pasta ideal para hacer papel reciclado artesanal.

Son perfectos para crear etiquetas, señaladores o tarjetas simples con una estética mucho más cuidada.

Cuando el material cambia por completo y se vuelve más lindo

La clave de esta idea está en que el ticket deja de verse como ticket. Ya no importa el precio, la fecha o el nombre del comercio. Lo valioso pasa a ser otra cosa: la fibra del papel, la textura que aporta y la posibilidad de convertirlo en una hoja nueva, con un acabado artesanal que queda muy bien.

Además, este proyecto tiene algo a favor: no parece una manualidad improvisada. Si se hace con tonos neutros y formas simples, el resultado puede verse minimalista, cálido y delicado, ideal para acompañar regalos, organizar frascos o usar como detalle decorativo en casa.

Qué necesitás para convertir tickets viejos en papel artesanal

Para que el resultado quede más firme y más lindo, conviene mezclar los tickets con otros papeles claros. Los tickets solos suelen ser muy finos.

Materiales necesarios

  • Tickets de compra viejos
  • Hojas blancas usadas, servilletas lisas o papel de oficina
  • Agua tibia
  • Un bowl grande
  • Licuadora o mixer viejo de cocina
  • Un marco con malla o colador plano
  • Un repasador limpio o paño absorbente
  • Esponja
  • Tijera
  • Flores secas, hojitas o pequeñas semillas opcionales
  • Rodillo o botella para alisar, opcional
Paso a paso para hacer etiquetas o señaladores lindos y sustentables

1. Cortá los tickets y los otros papeles en pedacitos

Cuanto más chicos sean, mejor se van a mezclar. La idea es formar una base de papel reciclado donde el ticket aporte material, pero no domine visualmente.

2. Dejalos en remojo

Poné todos los trozos en un bowl con agua tibia durante varias horas. Si están bien blandos, después el proceso es mucho más fácil.

3. Procesá la mezcla

Llevá una parte del papel remojado a la licuadora con bastante agua y procesá hasta lograr una pasta. No tiene que quedar totalmente lisa: una textura leve suele verse más artesanal y más linda.

4. Sumá detalles si querés un acabado más delicado

En este punto podés agregar flores secas pequeñas, hojitas o fibras naturales. Eso ayuda mucho a que el resultado final se vea más decorativo.

5. Formá la hoja

Volcá la pasta sobre el marco con malla o sobre un colador plano, distribuyéndola de manera pareja. Acomodala con la mano o con una cuchara hasta darle un espesor uniforme.

6. Retirá el exceso de agua

Apoyá la mezcla sobre un repasador limpio y presioná con una esponja. También podés usar un rodillo o una botella para ayudar a compactar y alisar.

7. Dejá secar bien

Esperá hasta que la hoja esté completamente seca. Después despegala con cuidado. Vas a obtener una lámina artesanal con una textura única.

8. Recortá el formato final

Ahí está lo mejor del proyecto: podés convertir esa hoja en etiquetas para frascos, señaladores, mini tarjetas para regalos o tags decorativos. Si usás una perforadora y una cinta de yute o algodón, queda todavía mejor.

