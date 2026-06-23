23 de junio de 2026 - 14:10

Empezá a guardar el vinagre blanco que ya no usas: expertos recomiendan usarlo para tus pisos en el invierno

Expertos recomiendan su uso debido a sus propiedades que facilitan la remoción de grasa, restos de suciedad y manchas.

Es indispensable el vinagre blanco, sobre todo cuando hay suciedad acumulada o grasa difícil de remover.

Es indispensable el vinagre blanco, sobre todo cuando hay suciedad acumulada o grasa difícil de remover.

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Por Redacción Por Las Redes

La humedad, la falta de ventilación y los olores acumulados suelen convertirse en problemas frecuentes dentro del hogar durante el invierno. Expertos ponen al vinagre blanco como una alternativa económica y práctica para la limpieza de los pisos, ya que ayuda a eliminar suciedad superficial, neutralizar aromas desagradables y mejorar el aspecto de algunas superficies.

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vinagre blanco

Por qué el vinagre blanco resulta útil para la limpieza

El principal componente responsable de sus beneficios es el ácido acético. Esta sustancia posee propiedades que facilitan la remoción de grasa, restos de suciedad y manchas superficiales que suelen acumularse con el uso diario.

Además, el vinagre blanco contribuye a neutralizar olores persistentes que quedan atrapados en ambientes cerrados. Durante los meses fríos, cuando las ventanas permanecen cerradas durante más tiempo, esta característica puede ayudar a generar una mayor sensación de frescura dentro de la vivienda.

Su bajo costo y amplia disponibilidad también lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan soluciones simples sin necesidad de adquirir productos específicos de limpieza.

sal y vinagre blanco

Los beneficios de agregar vinagre al agua para limpiar los pisos

Entre las ventajas más destacadas de este método se encuentran:

Elimina olores desagradables

El vinagre ayuda a neutralizar los aromas que suelen acumularse en habitaciones con poca circulación de aire, especialmente durante el invierno.

Facilita la remoción de suciedad

Su nivel de acidez permite aflojar restos de grasa y suciedad adheridos a la superficie, lo que simplifica la limpieza diaria.

Mejora el aspecto de algunos pisos

En superficies como baldosas y cerámicos, puede aportar una apariencia más brillante y limpia cuando se utiliza correctamente.

Representa una opción económica

Se trata de un producto accesible y fácil de conseguir que puede incorporarse a la rutina doméstica sin generar un gasto importante.

Vinagre y bicarbonato

Cómo preparar la mezcla para limpiar correctamente

La aplicación es sencilla y no requiere ingredientes adicionales.

  • Llenar un balde con agua.
  • Incorporar una taza pequeña de vinagre blanco.
  • Humedecer el trapo o la mopa y escurrirlo bien antes de utilizarlo.
  • Pasar el trapo sobre toda la superficie.
  • Evitar que queden charcos o exceso de líquido.
  • Finalizar con un trapo seco para acelerar el secado.

Los especialistas recomiendan prestar especial atención durante el invierno, ya que la humedad tarda más tiempo en evaporarse y podría favorecer la aparición de manchas o problemas relacionados con la condensación.

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