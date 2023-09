Emotivo video: tras 11 años en silla de ruedas, una novia sorprendió a su esposo al caminar hacia el altar

Los casamientos son, probablemente, uno de los festejos que más emoción generan tanto en los presentes como en quienes tienen la suerte de toparse con algún video de ese momento especial a través de redes sociales. En esta oportunidad, un video que se viralizó hace casi dos años volvió a enternecer a los internautas, y es que la protagonista es una joven que, tras quedar paralizada por un accidente en 2010, caminó hacia el altar para sorprender a su esposo.

Chelsie Hill y Jay Bloomfield son los protagonistas de esta historia. El video, tomado por la fotógrafa del evento un 24 de septiembre de 2021, dura tan solo 52 segundos, pero la muestra de amor y fortaleza que capturó dejó un fuerte impacto en los internautas, quienes lo volvieron a viralizar a menos de una semana de cumplir un año de la fecha.

En el registro, se puede ver a la mujer de 29 años con un delicado vestido de corte sirena y zapatillas Nike blancas. La joven sufrió un accidente hace 13 años, el cual la dejó con una parálisis total de la cintura para abajo. Por esta razón, la novia llegó en silla de ruedas junto a su padre hacia el primer tramo del altar.

Sin embargo, lo que nadie esperaba -y mucho menos su futuro esposo, quien recibió estrictas órdenes de permanecer de espaldas hasta que se le indicara que podía voltear- es que la mujer se pusiera de pie y caminara con alegría hasta el encuentro con Jay. Para ello, se colocó aparatos ortopédicos en sus piernas y se ayudó con un andador.

Al verla, él no pudo contener las lágrimas. Según reveló la misma protagonista a Insider, su marido quedó “boquiabierto” y en “shock” ante la sorpresa. “Para este momento de hoy, quería hacer algo que siempre había soñado: Estar cara a cara contigo mientras nos prometemos nuestras vidas el uno al otro” proclamó la joven al momento de dar sus votos matrimoniales.

Y continuó: “Después de mi accidente, no estaba segura de si algún día encontraría a alguien que realmente me amara por completo. Tú me has aceptado plenamente, me has honrado, y adoras todas las partes de mí”. Actualmente, el matrimonio es feliz junto a su beba de ocho meses, Jaelyn Jean Bloomfield, a quien recibieron el 6 de enero de este año.

Foto: @chelsiehil / Instagram

Con casi 300 mil seguidores en Instagram, Chelsie trabaja como directora ejecutiva y fundadora de Rollettes, un equipo de baile radicado en Los Ángeles que reúne a mujeres en sillas de ruedas.

“Quiero enfatizar que no hay nada malo en sentarse en la silla. Pero cuando era niña siempre me imaginaba caminando hacia el altar”, explicó durante su boda.

El momento es recordado con alegría por la pareja y, aparentemente, también por los internautas, quienes escribieron bajo la publicación en Twitter: “Estoy llorando después de ver esto. Es una mujer asombrosa y valiente. Nunca perdió la esperanza y la fe para volver a caminar. Su marido debe estar muy agradecido y asombrado. Son una pareja perfecta y tienen un futuro brillante por delante”; “El poder del amor es tan alto que hace que todo humano tenga esperanza de moverse”.

