Eligieron a Chris Evans como el hombre más sexy del mundo y él reaccionó

Chris Evans está en todas las portadas porque la revista People lo eligió como el hombre vivo más sexy de 2022. El actor de Hollywood que durante más de 10 le dio vida al Capitán América tomo el lugar del actor Paul Rudd, quien fue nombrado por la publicación en el 2021.

El actor de Marvel aceptó el título con mucha humildad tanto que reveló: “Es algo que cuando me haga viejo y esté flácido podré mirar atrás y decir ‘me acuerdo de entonces...”.

Chris Evans cuando interpretaba Capitán América (AP/Archivo).

El lunes por la noche, en “The Late Show with Stephen Colbert”, se dio a conocer la noticia y el conductor bromeó al decir que Evans competía con la estrella de “Last Week Tonight” John Oliver.

En la revista People se lee que Chris aun no se adapta al título ganado pero que sabe que su madre estará “muy feliz”: “Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”.

Chris Evans es el hombre vivo más sexy del 2022

Chris Evans nació en Boston y su popularidad llegó de la mano de la franquicia de “Los vengadores” de Marvel; interpretó al altruista y abnegado superhéroe Capitán América.

En su cuenta de Instagram, el actor norteamericano publicó la portada de People y escribió: “¡Gracias! Creo que todos podemos estar de acuerdo en que es casi imposible seguir los pasos de Paul Rudd en cualquier capacidad, pero haré lo mejor que pueda”.

Chris Evans es el hombre vivo más sexy del 2022

Durante el 2022 protagonizó el film “Lightyear”, de Pixar, “Gray Man”, de Netflix, y también ha filmado tres películas; una de ellas es “Ghosted,” para AppleTV+.

Con 40 años, Evans prioriza un equilibrio saludable entre su vida personal y los trabajos, intenta disfrutar de tiempo de calidad junto a su familia en su casa. “A la hora de buscar a las personas que interpreto es más una cuestión de dónde se rueda la película”, dice y suma: “Soy demasiado mayor para vivir en una maleta durante seis meses y me he instalado en una fase más agradable en la que soy feliz estando en casa”.

Chris Evans es el hombre vivo más sexy del 2022

“Siento que tengo un poco más de libertad para alejarme de la industria y seguir encontrando proyectos que satisfagan mi apetito creativo cuando vuelva”, afirmó.

Respecto a su futuro, confió que el matrimonio y la paternidad “es algo que quiero absolutamente”.

Los hombres más sexys del mundo según la revista People

Chris Evans es el nuevo “hombre vivo más sexy” de People pero antes que él estuvo Paul Rudd, el protagonista de “Ant-Man”.

El villano de “Black Panther”, Michael B. Jordan, lo obtuvo en 2020 mientras que el actor de “Thor”, Chris Hemsworth, fue elegido en 2014.

Chris Evans es el hombre vivo más sexy del 2022

John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum y David Beckham son otros de los hombres famosos que eligió la revista para nombrar como los más sexis.

Capitán América vuelve por todo.

En esta imagen de película proporcionada por Disney, el actor Chris Evans, en su papel del Capitán América, izquierda, y Robert Downey Jr., como Tony Stark, aparecen en una escena de "Los vengadores". (Foto AP/Disney, Zade Rosethal) Chris Evans Robert Downey Jr los vengadores cine escenas peliculas

Chris Hemsworth.