El video viral de Carlos Menem donde habla de las jubilaciones en Polémica en el Bar

Este fin de semana se viralizó un video de Carlos Menem en el que explica porque no podía aumentar las jubilaciones durante su administración.

Se trata de una secuencia que tuvo lugar en el programa de Gerardo Sofovich, Polémica en el Bar. En este contexto, el entonces presidente defendió la privatización de las cajas jubilatorias que había realizado durante su administración.

“Siempre el reclamo consiste en pedir un aumento. Yo de mil amores lo haría, pero ¿de dónde saco los recursos?”, dice Menem en el video de poco menos de dos minutos que circula en Twitter.

“Si ustedes me dan la receta yo mañana le estoy aumentando a los jubilados. ¿Aumento los impuestos? ¿Empiezo a emitir moneda sin respaldo?”, pregunta Menem a los hombres que estaban en la mesa.

Antes de explicar la situación, Menem les pidió a los comunicadores que “hicieran docencia”. “No pueden quedarse muy en el molde ante este problema y uno tiene que estar poniendo la cara todos los días”, dijo.

El ex presidente continuó con su explicación y dijo que el sistema de reparto del Gobierno estaba totalmente pulverizado y que había un trabajador y medio activo por jubilado. Cabe destacar que el video se remonta a la década del 90 cuando Menem fue presidente de los argentinos.

“Evidentemente la cosa no funciona y por eso el sistema de capitalización está funcionando bien. Se capitaliza y el control por fin y gracias a Dios no lo hace el Estado”, dice el ex mandatario en relación al sistema de capitalización de los aportes jubilatorios que se implementó durante su gobierno y funcionó hasta 2008 con la estatización de las AFJP que impulsó Cristina Kirchner.

“El trabajador deposita y lleva el control de los haberes que va depositando a los efectos de una jubilación con todas las de la ley”, expresó.