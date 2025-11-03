El vegetal que ayuda a bajar el colesterol y mejora la digestión, según los expertos

Los especialistas en salud aseguran que este alimento de tipo verdura ofrece grandes beneficios digestivos, y los trucos para incorporarlo son simples.

La salud intestinal y cardiovascular depende en gran medida de lo que comemos. Por eso, los expertos en alimentos y nutrición recomiendan aumentar la ingesta de verduras con alto contenido en fibra y antioxidantes. Además, destacan algunos trucos simples que pueden mejorar la absorción de nutrientes y ayudar a mantener niveles estables de colesterol.

Según investigaciones de la Harvard School of Public Health y la European Society of Cardiology, las dietas ricas en fibra reducen el colesterol LDL —el conocido “malo”— y promueven una digestión más eficiente. Estos estudios resaltan que ciertos vegetales son capaces de actuar como prebióticos naturales, alimentando las bacterias beneficiosas del intestino y reforzando el sistema inmunológico. La clave está en la combinación de compuestos bioactivos que solo algunos alimentos de origen vegetal poseen.

image Una verdura que revoluciona la salud con simples trucos y poderosos alimentos naturales. Entre las verduras más estudiadas, la alcachofa ocupa un lugar destacado por su impacto comprobado sobre la función hepática y digestiva. Este alimento contiene cinarina, un compuesto que estimula la producción de bilis, favoreciendo la digestión de las grasas y la eliminación del colesterol. Además, su fibra soluble —la inulina— contribuye a mantener la microbiota intestinal equilibrada, lo que se traduce en una mejor absorción de nutrientes y una reducción del malestar estomacal.

Trucos para aprovechar todos sus beneficios Los trucos para incorporar la alcachofa en la dieta son sencillos: se puede consumir hervida, al horno o en extractos naturales. Los especialistas en salud recomiendan evitar cocinarla en exceso para preservar sus enzimas y antioxidantes. Un consejo útil es combinarla con limón o vinagre de manzana, que potencian su efecto depurativo. También puede incluirse en infusiones digestivas, un recurso cada vez más popular entre quienes buscan mejorar su metabolismo de manera natural.

image Una verdura que revoluciona la salud con simples trucos y poderosos alimentos naturales. La ciencia respalda el consumo regular de verduras como la alcachofa por su rol en la prevención de enfermedades cardiovasculares y digestivas. Incluir este alimento en la alimentación diaria no solo ayuda a controlar el colesterol, sino que también optimiza el tránsito intestinal y fortalece la microbiota. En tiempos donde el bienestar integral es prioridad, este vegetal se consolida como un aliado esencial de la salud moderna.