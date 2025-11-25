25 de noviembre de 2025 - 12:09

El truco que usaban los viejos relojeros y hoy sirve para arreglar cualquier cierre

Los antiguos maestros usaban trucos simples que hoy facilitan tareas del hogar, la reparación y la vida cotidiana, como arreglar cualquier cierre.

Trucos antiguos mejoran la reparación en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

Trucos antiguos mejoran la reparación en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

Por Ignacio Alvarado

Hoy, este método vuelve a ponerse de moda porque es rápido, seguro y muy útil en la vida cotidiana, sobre todo cuando la ropa comienza a trabarse y parece imposible de salvar.

Trucos antiguos mejoran la reparaci&oacute;n en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

Trucos antiguos mejoran la reparación en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

Este truco es tan efectivo que permite recuperar camperas, mochilas, jeans y cualquier prenda sin necesidad de cambiar el cierre entero, evitando gastos innecesarios.

El ingrediente que usaban los relojeros para destrabar mecanismos

Los relojeros solían recurrir a materiales suaves y lubricantes naturales para deslizar piezas sin dañarlas. Ese mismo principio funciona perfecto en la reparación de cierres: el uso de grafito, el mismo que está dentro de un lápiz común. Este material seco, fino y suave permite que las piezas metálicas corran sin fricción, un clásico dentro de los trucos que hoy se redescubre.

Basta con pasar la punta de un lápiz sobre los dientes del cierre —especialmente donde se traba— para que el grafito se deposite y actúe como lubricante. Este método es ideal para el hogar, ya que evita recurrir a aceites que manchan las prendas.

Trucos antiguos mejoran la reparaci&oacute;n en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

Trucos antiguos mejoran la reparación en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

Cómo aplicar el truco paso a paso

  • Identificar la zona trabada. Revisar si el cierre está torcido, sucio o simplemente duro.

  • Frotar con lápiz. Pasar la mina del lápiz varias veces sobre los dientes. El grafito se adhiere sin dejar manchas, perfecto para la vida cotidiana.

  • Mover el deslizador. Abrir y cerrar lentamente para que el lubricante seco entre en todo el mecanismo.

  • Repetir si es necesario. Si el cierre está muy gastado, aplicar más grafito.

    Trucos antiguos mejoran la reparaci&oacute;n en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

    Trucos antiguos mejoran la reparación en el hogar y facilitan la vida cotidiana diaria.

Este truco, heredado de maestros de la precisión, sigue siendo uno de los trucos más eficaces del mundo de la reparación sin necesidad de herramientas.

