10 de diciembre de 2025 - 09:15

El truco casero para que las ventanas no crujan con el viento: solo requiere una gota de algo que ya tenés

Un truco simple de hogar y mantenimiento que elimina el sonido molesto de las ventanas con solo una gota de un producto común.

Un truco de mantenimiento del hogar elimina el sonido de ventanas con viento.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Las ventanas que crujen con el viento son uno de los problemas más molestos del hogar, especialmente en departamentos altos o casas ubicadas en zonas abiertas. El sonido no solo interrumpe el descanso: también genera sensación de desgaste estructural, aunque no siempre se debe a un problema serio. Por eso, este truco casero se volvió tendencia: funciona en segundos, es económico y utiliza algo que ya tenés en tu casa.

Según expertos en mantenimiento, el crujido suele aparecer por la fricción entre marco y hoja, o por un sellado reseco que se endurece con el tiempo. La buena noticia es que no necesitás herramientas ni repuestos: basta una mínima cantidad de un producto cotidiano para resolverlo.

image
Un truco de mantenimiento del hogar elimina el sonido de ventanas con viento.

El método consiste en aplicar una sola gota de aceite de cocina o vaselina líquida en los puntos donde la ventana roza o se desplaza: bisagras, guías o burletes. Este gesto reduce la fricción, hidrata el material y bloquea el sonido que genera el movimiento con el viento. Es un procedimiento sencillo, limpio y compatible con ventanas de aluminio, madera y PVC.

Cómo aplicarlo correctamente

  • Limpiá con un trapo seco la zona donde aplicarás la gota.

  • Colocá solo una gota, sin excederte.

  • Abrí y cerrá la ventana varias veces para distribuir el lubricante.

  • Si el burlete está muy reseco, repasalo con una segunda gota mínima.

  • Repetí cada tres o cuatro meses para mantener el mantenimiento al día

    image
    Un truco de mantenimiento del hogar elimina el sonido de ventanas con viento.

Este truco no reemplaza una revisión profesional cuando hay daño estructural, pero sí resuelve el sonido típico del viento en la gran mayoría de los casos. Es rápido, práctico y perfecto para quienes buscan soluciones de hogar sin gastar dinero ni esperar a un técnico.

Con una sola gota y menos de un minuto, tu ventana deja de crujir y tu casa recupera la tranquilidad.

