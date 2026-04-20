20 de abril de 2026 - 17:35

Derramar vinagre por toda la casa: por qué se recomienda y para qué sirve

Derramar vinagre blanco sobre diferentes espacios de casa es un método simple y económico por su efectividad en la limpieza del hogar.

El vinagre genera una reacción que ayuda a despegar la suciedad de casa con mayor facilidad.

El vinagre genera una reacción que ayuda a despegar la suciedad de casa con mayor facilidad.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

En la limpieza diaria de casa, es repetitivo recurrir a productos industriales sin cuestionarlo. Sin embargo, una alternativa mucho más simple está ganando terreno. Se trata de un ingrediente común que puede transformar la higiene de los pisos sin necesidad de gastar de más.

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vinagre en casa
Es indispensable el vinagre blanco, sobre todo cuando hay suciedad acumulada o grasa difícil de remover.

Es indispensable el vinagre blanco, sobre todo cuando hay suciedad acumulada o grasa difícil de remover.

Para qué sirve usar vinagre en los pisos del hogar

El vinagre blanco se destaca por sus propiedades antibacterianas y desinfectantes, lo que lo convierte en una opción eficaz para la limpieza profunda.

  • Su acidez permite eliminar microorganismos, además de neutralizar olores persistentes, especialmente en ambientes como la cocina o el baño.
  • Otro de sus beneficios es el brillo que deja en superficies como cerámica o porcelanato. A diferencia de muchos productos comerciales, no deja residuos pesados y aporta un acabado más natural. También resulta útil para remover manchas difíciles, como grasa, restos de comida o marcas de calzado.
  • En zonas donde el agua se utiliza con frecuencia, ayuda a evitar la acumulación de sarro y depósitos minerales. A esto se suma que es una opción económica y más amigable con el ambiente, ya que no contiene químicos agresivos.
  • Su uso no necesita ser diario. Se recomienda incorporarlo en limpiezas más profundas, cuando aparecen olores desagradables o después de cocinar, momentos en los que su acción resulta más efectiva.
vinagre en casa
El vinagre sí puede combinarse con bicarbonato de sodio en casos puntuales.

El vinagre sí puede combinarse con bicarbonato de sodio en casos puntuales.

Cómo usarlo correctamente y qué precauciones tener

  1. Para aplicarlo, alcanza con mezclar media taza de vinagre blanco en un balde con agua tibia.
  2. Luego, se pasa un trapo o mopa como en cualquier rutina de limpieza. No es necesario enjuagar, ya que el olor desaparece una vez que el piso se seca.
  3. A pesar de sus ventajas, no es apto para todas las superficies. No se recomienda en pisos de madera sin tratar, encerados, ni en materiales como mármol o granito, ya que puede dañarlos con el tiempo.

También es importante evitar ciertas combinaciones

  • Mezclar vinagre con lavandina puede generar un gas tóxico peligroso para la salud.
  • Del mismo modo, no se aconseja usarlo junto con productos químicos fuertes, ya que puede reducir su efectividad o provocar reacciones indeseadas.
vinagre en casa

El vinagre blanco se posiciona como una alternativa práctica, económica y efectiva para la limpieza del hogar. Su capacidad para desinfectar, eliminar olores y dar brillo lo convierte en un recurso cada vez más valorado.

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