14 de abril de 2026 - 09:24

El teclado viejo de la compu no lo tires, tenés un tesoro en casa: las 3 ideas creativas que sorprenden a todos

Con ideas simples de reciclaje, un teclado viejo puede convertirse en objetos útiles y decoración que transforman el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

Muchas personas guardan un teclado en desuso sin saber que puede convertirse en una pieza clave de reciclaje dentro del hogar. Este objeto, que parece obsoleto, está compuesto por materiales resistentes y piezas pequeñas que permiten crear soluciones originales de decoración y uso cotidiano.

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Reutilizar dispositivos electrónicos es una tendencia en crecimiento, ya que ayuda a reducir residuos tecnológicos y fomenta la creatividad. Con un poco de imaginación, un teclado puede transformarse en objetos funcionales que sorprenden por su diseño.

1. Macetas originales con teclas recicladas

Una de las ideas más llamativas consiste en utilizar las teclas como decoración para macetas. Se pueden pegar sobre recipientes comunes para crear un diseño moderno y diferente. Este tipo de reciclaje aporta un estilo único y es ideal para quienes buscan detalles personalizados en su hogar.

Además, permite reutilizar pequeñas piezas que normalmente se descartan, convirtiéndolas en elementos decorativos con identidad propia.

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2. Cuadros creativos con mensajes personalizados

Otra alternativa es armar cuadros decorativos utilizando las teclas para formar palabras o frases. Sobre una base de madera o cartón, se pueden pegar las letras para crear mensajes originales que aporten personalidad a cualquier ambiente.

Este tipo de decoración es muy valorado porque combina diseño con un toque creativo. Además, permite reutilizar el teclado completo o solo algunas partes según el estilo que se quiera lograr.

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3. Organizador práctico para escritorio

El teclado también puede convertirse en un organizador para el escritorio. Al retirar algunas teclas, se pueden generar pequeños espacios para colocar clips, anillos o accesorios pequeños. Esta idea es ideal para mantener el orden en espacios de trabajo.

El reciclaje de objetos electrónicos no solo ayuda al ambiente, sino que también permite crear soluciones útiles sin gastar dinero. Con creatividad y pocos recursos, un teclado viejo puede transformarse en un verdadero tesoro.

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