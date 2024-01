El “team verano” pierde soldados: amantes del sol piden por la vuelta del frío en medio de la ola de calor

Una intensa ola de calor azota gran parte del país, especialmente en Mendoza, donde las temperaturas han alcanzado niveles cercanos a los 40°C. Con seis días consecutivos de jornadas con más de 39°C, la situación llevó a que incluso los defensores del verano replanteen su posición.

En las redes sociales, donde tradicionalmente se debate la preferencia entre los Team Verano y Team Invierno, surgió por primera vez un consenso inusual entre ambos bandos. Ante el calor insoportable, surgieron los cuestionamientos: “¿Habrán reflexionado los Team Verano? y ¿Los Team Verano estarán felices?”. Muchos internautas fieles al calor se mostraron descontentos y anunciaron su retiro del bando veraniego.

“Oficialmente me retiro del Team Verano”, publicó un usuario, mientras que otra comparó la situación con una participante de Gran Hermano: “Me bajo completamente del Team Verano, soy Denisse en la calle”. La insatisfacción con las altas temperaturas llevó a algunos a considerar otras opciones estacionales. “No chicos, me mato, realmente muere el Team Verano”, lamentó una joven, y otra reflexionó: “Una cosa es ser Team Verano y otra ser Team Infierno. Finalmente me voy a recategorizar en Team Primavera-Otoño”. “Soy Team Verano, pero por favor necesito que baje la temperatura”, sorprendió un internauta.

Los Team Verano no aguantan el calor y abandonan el barco. Foto: captura.

Los Team Verano no aguantan el calor y abandonan el barco. Foto: captura.

Los Team Verano no aguantan el calor y abandonan el barco. Foto: captura.

Sin embargo, los integrantes del Team Invierno no mostraron compasión por el sufrimiento del bando contrario y expresaron su satisfacción en las redes. “Yo de verdad espero que los Team Verano estén teniendo el mejor día de su vida con este calor”, comentó uno. Otro usuario afirmó: “Cómo podés ser Team Verano, personas no gratas”, y hubo comentarios sarcásticos como: “Un besito a todos los Team Verano, espero que ardan en el infierno”. Incluso se planteó la pregunta: “¿Estamos de acuerdo en que pasar frío es mil veces mejor que pasar calor?”.

Los Team Invierno no tienen piedad con los amantes del calor. Foto: captura.

Los Team Invierno no tienen piedad con los amantes del calor. Foto: captura.

Los Team Invierno no tienen piedad con los amantes del calor. Foto: captura.

El calor insoportable hizo que muchos del bando Verano replanteasen su posición, pero hasta cuándo seguirá la ola de calor.

LA OLA DE CALOR MÁS EXTENSA DE LA HISTORIA EN TODO MENDOZA

Considerando los valores de temperatura pronosticados hasta el 5 de febrero, la presente ola de calor podría alcanzar los 12 días de extensión en el Gran Mendoza, con la posibilidad de extenderse aún más si es que las condiciones meteorológicas son favorables durante los primeros días de febrero. De alcanzarse estos 12 días ya pronosticados, sería la ola de calor más extensa de toda la historia (la máxima seguidilla registrada hasta el momento es de 8 días, que se superará sin inconvenientes el próximo jueves, 1 de febrero).