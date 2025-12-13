13 de diciembre de 2025 - 08:40

El signo del zodíaco que es más cargoso: no hay manera de callarlos o sacárselos de encima

Aunque todos los signos tienen su encanto, hay algunos que destacan por su intensidad, su ojo crítico y su tendencia a estar “encima” de todo.

Este es el signo más cargoso de todo el zodíaco.

Este es el signo más cargoso de todo el zodíaco.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Luxor, en Egipto, será el epicentro del fenómeno: allí la Luna cubrirá por completo al Sol durante más de seis minutos, dejando el día en penumbras.

Se viene el eclipse más largo del siglo: 6 minutos de noche total que no se repetirá en 100 años

Por Redacción Mundo
Cuál de los signos del zodíaco siempre detecta la mentira.

El signo del zodíaco que siempre detecta la mentira al instante: la astrología explica su "radar oculto"

Por Ignacio Alvarado

Ser cargoso no siempre es negativo; puede significar entrega, sensibilidad, pasión o un deseo profundo de que todo salga bien. Sin embargo, cuando estas cualidades se combinan con cierta insistencia o un sentido de control demasiado marcado, el resultado puede resultar abrumador para algunos.

Signos del zodíaco
Este es el signo más cargoso de todo el zodíaco.

Este es el signo más cargoso de todo el zodíaco.

Virgo, el signo más cargoso del zodíaco

Según la astrología, entre todos los signos "cargosos" se destaca virgo (23 de agosto al el 22 de septiembre), puesto que tiene grabado a fuego la insistencia del perfeccionista.

Virgo es famoso por su necesidad de que todo esté en orden, incluso lo que no le corresponde. Su afán por ayudar puede volverse un tanto agobiante. Son los primeros en señalar lo que podría mejorar, lo que falta, lo que sobra y lo que, según su criterio, debería hacerse “como corresponde”.

Signos del zodíaco
Este es el signo más cargoso de todo el zodíaco.

Este es el signo más cargoso de todo el zodíaco.

Si bien su intención suele ser buena, su capacidad para detectar imperfecciones los vuelve intensos para quienes prefieren un enfoque más relajado.

Otros signos cargosos

A virgo se le pueden sumar otros dos signos del zodíaco que comparten esta situación de pesadez e intensidad: Cáncer y Escorpio.

Cáncer (21 de junio y el 22 de julio) vive todo con profundidad emocional, y esa intensidad hace que busquen seguridad y atención constantemente. Son afectuosos, sí, pero también pueden volverse demandantes en lo emocional, necesitando reafirmaciones continuas y un contacto que muchas veces no da tregua.

Por su parte, escorpio (23 de octubre hasta el 21 de noviembre) observa, analiza y percibe hasta lo que otros no muestran, y esa profundidad emocional y mental puede resultar absorbente. Si sienten que algo no encaja, se vuelven insistentes, inquisitivos y difíciles de ignorar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no la tires: la cascara de esta verdura estimula el crecimiento de las flores de rosales, jazmines y geranios

No la tires: la cáscara de esta verdura estimula el crecimiento de las flores de rosales, jazmines y geranios

Por Daniela Leiva
Cloud Dancer:  qué significa el color Pantone del 2026

"Cloud Dancer": qué significa el color Pantone del 2026

Por Redacción
El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Dónde poner un tazón con arroz para atraer riqueza, según el Feng Shui

Por Alejo Zanabria
Esta receta es saludable y permite comer rico sin privarse de nada.

Brownie de chocolate: húmedo y esponjoso si usar harina ni azúcar

Por Alejo Zanabria