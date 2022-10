El rotundo cambio físico de Edward Furlong, el joven rebelde que interpretó a John Connor en Terminator 2

Edward Furlong cosechó un enorme éxito en los años ‘80 tras interpretar a John Connor en la película Terminator 2, que lo coronó como una joven promesa de la actuación, etiqueta que con el tiempo no pudo sostener debido a sus problemas con las adicciones.

En la recordad cinta de James Cameron, son icónicas sus escenas a bordo de una motocicleta, al lado de Arnold Schwarzenegger, cuando contaba con apenas 12 años. De la noche a la mañana, Furlong se convirtió en toda una celebridad. Luego participó de un videoclip de Aerosmith, “Livin’ On The Edge”, y lanzó una carrera musical cuyas composiciones alcanzaron el puesto número uno de las charts del país nipón.

"Terminator 2: el juicio final" (Terminator 2: Judgement Day, 1991)

En las últimas horas, el actor fue captado por las cámaras de un paparazzi mientras caminaba por las calles de New York y luego lo tomaron sentado, donde consumió un café al aire libre en el Bar Primi.

Así luce Edward Furlong en la actualidad

Su aspecto no era el mejor, ya que Furlong se veía algo desaliñado con un traje negro con corbata y una camisa de vestir blanca debajo. Su cabello parecía estar revuelto por el viento. Además, llamó mucho la atención su exceso de peso.

La vida de Edward Furlong estuvo marcada por las adicciones

Edward Furlong vive una vida lejos de las drogas y se encuentra sobrio durante más de cuatro años, después de una adicción de un año a la heroína y a la metanfetamina que le causaron múltiples enfrentamientos con la ley.

Furlong también aseguro hace poco que tuvo una sobredosis un “par de veces”. Además, a principios de este año, el artista obtuvo dientes nuevos para reemplazar los naturales que se habían deteriorado por las drogas.

Edward Furlong arrestado por presunta violencia doméstica en Los Ángeles en enero de 2013

“Suena extraño para mí estar hablando de dientes porque no vivo ni respiro de la forma en que me veo, pero cada vez que me miraba en el espejo, me desanimaba tanto, era casi como un recordatorio de lo que había hecho durante todos esos años. “, le dijo al Daily Mail en julio pasado.

Además, reveló que su éxito temprano lo llevó a una mala administración del dinero y malas decisiones, y agregó que “no tenía demasiadas personas que me cuidaran”.

Furlong en la corte en julio de 2013. Foto: Frederick M. Brown/Getty Images

Actualmente, se dedica a trabajar en producciones muy pequeñas y a mediadios de julio terminó el rodaje de un proyecto llamado El caballo de Charlie . Su último papel en una película fue Terminator: Dark Fate en 2019, donde su rostro se insertó digitalmente en un sustituto.