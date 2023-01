El repudiable diálogo del “influencer” Nacho Elizalde con un nene: “¿Qué es un ano?”

Nacho Elizalde participa junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nati Jota en el programa “Nadie dice nada”, que se transmite en el canal LuzuTv por YouTube y fue furor el año pasado. Además, el joven encabeza otros proyectos en el mismo medio y recientemente estuvo realizando algunas transmisiones desde la Costa, en donde protagonizó una polémica escena.

Desde hace días, en las transmisiones de “Nachito mercenario” comenzó a aparecer un niño que llamó la atención por sus dichos graciosos y maduros para su edad, ya que no llega a diez años. Sin embargo, en uno de esos intercambios Elizalde le hizo una pregunta que terminó en un pedido de muy mal gusto que posteriormente se viralizó en TikTok, detalla Vía País.

“¿Qué es un ano?”, le pregunta el conductor al chico. “Algo que está atrás y abajo”, fue la respuesta. Pero no conforme, el adulto insistió: “Sí, pero ponele que yo no sé y me tenés que explicar qué es un ano. ¿Cómo es la forma? Poné la boca como si fuera un ano”. La reaccion alrededor fue de incomodidad y se escuchó hasta un “ya está” de una voz presente pero fuera de cámara.

Si bien Nacho Elizalde, e incluso el programa “Nadie dice nada”, se caracterizan por tener un enfoque polémico, humor picaresco y de doble sentido, en este caso, al estar involucrado un menor causó indignación en las redes, donde comenzó a viralizarse.