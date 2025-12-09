9 de diciembre de 2025 - 14:03

El remedio natural para salvar una planta quemada por el sol en 24 horas

Este remedio casero puede recuperar tus plantas en solo un día y es ideal para tareas de jardín y jardinería sin gastar dinero.

Un truco de jardín, jardinería y plantas que funciona incluso en verano.



Por Ignacio Alvarado

Lo mejor es que este método es completamente seguro para cualquier especie de jardín, funciona rápido y no requiere conocimientos avanzados de jardinería. Es, literalmente, una de esas soluciones que sorprenden por su simpleza y eficacia.

El ingrediente clave: agua de arroz

Recién en el tercer párrafo aparece la explicación científica. Varios estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) destacaron que el agua de arroz, rica en almidones y minerales, actúa como un hidratante profundo para las plantas estresadas por el sol. Su composición ayuda a que las raíces retengan humedad, reparen tejidos dañados y recuperen firmeza en pocas horas.


Un truco de jardín, jardinería y plantas que funciona incluso en verano.

Para aplicarlo, solo necesitás hervir arroz en abundante agua, colar y esperar a que el líquido se enfríe. Esa preparación —sin sal y sin aceite— funciona como un suero natural capaz de reactivar hojas caídas y restaurar la turgencia en menos de 24 horas. Es uno de los recursos más usados por cultivadores urbanos y aficionados a la jardinería sostenible.

Cómo aplicarlo en tu jardín y evitar futuros daños

Colocá el agua de arroz alrededor de la base de la planta, nunca sobre las hojas, para evitar hongos. Luego, trasladala a un lugar con sombra filtrada durante 24 horas. La combinación entre hidratación profunda y menor exposición lumínica permite que el tejido vegetal se regenere más rápido.


Un truco de jardín, jardinería y plantas que funciona incluso en verano.

Un truco de jardín, jardinería y plantas que funciona incluso en verano.

Para prevenir nuevas quemaduras en tu jardín, regá temprano, usá mulch y evitá fertilizantes fuertes durante olas de calor. Tus plantas van a agradecerlo.

