Horacio Homs, el papá de Camila Homs, tiene otra hija y la reconoció después de 21 años

Hace unas semanas salió a la luz el reclamo de Chiara Pereyra, quien aseguraba que era hija de Horacio Homs, el papá de Camila. “Quiero conocer mi identidad”, agregó la joven en conversación con “A la tarde”. Lo cierto es que después de que saliera hablando, Horacio, la ignoró pero ahora fue él quien confirmó que los resultados de ADN dieron positivo.

Este lunes, el empresario fue consultado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en “Socios del espectáculo” y confirmó que Chiara Pereyra es su hija. El hombre dijo que “son emociones cruzadas”, pero que de ahora en más se hará cargo de la joven.

Al ser consultado por la opinión de su familia al enterarse de esta noticia dijo: “Acá en casa estamos todos contentos. Todavía no hablo de la novedad con Camila, pero quiero ir a Buenos Aires a verla”.

Horacio se separó hace muchos años de la mamá de Camila, luego de su separación conoce a Mariela Perutich, la mamá de Chiara. Según comentó la mujer, cuando ella le comunicó del embarazo, él dudó de la paternidad y se borró, por lo que su novio de ese momento tuvo que cumplir el rol de la padre.

Apareció una supuesta hija de Horacio Homs y hermana de Camila Homs.

“No me olvido más, él estaba en Avellaneda, fuimos a una casa bastante humilde, él se sentó, la agarró y me dijo: “no la puedo negar es mi hija”, agregó Mariela. Lo cierto es que después de ese encuentro, Horacio prometió hacerse cargo luego de su vuelta de viaje de España, pero no fue así y nunca más se puso en contacto con la mujer.

Ahora, después de 21 años, el empresario mendocino se realizó una prueba de ADN y reconoció públicamente a Chiara como su hija.

“Entré muy nerviosa, pensando en lo que podría pasar. Cuando lo encontré, fue como si lo conociera hace 21 años. Sentí mucha conexión, me encontré con otro hombre del que yo imaginaba. Fue fluyendo todo. Era uno de mis sueños, estar frente a mi papá”, agregó Chiara.