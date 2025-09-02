Mantener el orden en la cocina suele ser difícil cuando los estantes se llenan de platos y utensilios. El método tradicional de apilarlos ocupa demasiado espacio y vuelve incómodo acceder a ellos. Una solución inspirada en técnicas japonesas de organización propone guardarlos en vertical, según ideas modernas aplicadas a la cocina .

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu cocina: equivale a prender 30 lámparas LED durante todo un día

Los tarros de pintura usados no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas de aprovecharlos

La propuesta consiste en almacenar la vajilla de manera vertical dentro de un mueble o estante.

En vez de apilar, se colocan los platos en soportes o separadores. Esto permite verlos todos a la vez, elegir el necesario sin mover otros y minimizar el riesgo de roturas.

Los expertos en organización remarcan que este sistema genera la percepción de mayor espacio.

Al reducir la altura de las pilas y aprovechar la profundidad de los estantes, la cocina se ve más ordenada y amplia. Además, la manipulación de la vajilla se vuelve más ágil y práctica.

El nuevo invento para guardar los platos que hace parecer más grande tu cocina (2)

Ventajas de guardar los platos en vertical

Entre los beneficios más destacados de este invento para el hogar se encuentran:

Más espacio visual: el mueble parece menos saturado y da sensación de amplitud.

el mueble parece menos saturado y da sensación de amplitud. Mayor seguridad: al no apilar, disminuye la probabilidad de romper la vajilla.

al no apilar, disminuye la probabilidad de romper la vajilla. Acceso rápido: se toma un plato sin necesidad de levantar otros.

se toma un plato sin necesidad de levantar otros. Versatilidad: se adapta a diferentes tamaños y tipos de platos.

Los separadores se consiguen en comercios especializados en organización o en tiendas online.

También es posible improvisar versiones caseras con cartón rígido, bandejas metálicas o soportes reciclados.

El nuevo invento para guardar los platos que hace parecer más grande tu cocina (1)

Paso a paso para aplicar el método en casa

Para implementar esta forma de guardar platos en la cocina, especialistas en orden recomiendan seguir algunos pasos sencillos:

Seleccionar el espacio: elegir un estante amplio y accesible.

elegir un estante amplio y accesible. Conseguir el separador: puede comprarse uno específico o fabricarse de manera casera.

puede comprarse uno específico o fabricarse de manera casera. Medir correctamente: asegurarse de que el separador encaje en el mueble.

asegurarse de que el separador encaje en el mueble. Instalar el soporte: colocarlo de forma firme para evitar movimientos.

colocarlo de forma firme para evitar movimientos. Organizar los platos: ubicarlos en vertical entre los separadores, verificando que queden estables.

Esta técnica de organización, simple y económica, se suma a los inventos que facilitan la vida en el hogar.

Al ordenar la vajilla de manera diferente, no solo se gana espacio visual en la cocina, también se reduce el riesgo de accidentes y se gana practicidad en las tareas cotidianas.