El novio de Sol Pérez enterneció al mostrar que anotó en su teléfono el día que besó a la modelo por primera vez

Guido Mazzoni, el novio de Sol Pérez, sorprendió a la modelo al proponerle casamiento mientras navegaban por la Isla de Capri. Pero esa no fue la única sorpresa que el empresario tenía para la artista, sino que le mostró que siempre supo que se casaría con ella, por lo que no dudó en anotar el día de su primer beso.

La “chica del clima” y su pareja están juntos desde 2019, cuando blanquearon su relación. En el medio tuvieron algunas idas y vueltas, que no fueron más fuertes que su amor y hoy ya están pensando y planificando su gran boda.

Sol Pérez y Mazzoni están de vacaciones, recorriendo Europa, y fue en Italia donde el empresario le pidió a la exvedette que se case con él. Paseaban en bote cuando de un momento a otro la sorprendió con un anillo que la panelista presumió en las redes sociales.

Guido Mazzoni confesó que anotó en su teléfono el día que besó a Sol Pérez por primera vez.

Pero no fue la única muestra de amor del su pareja. Tras proponerle casamiento, le mostró que anotó el día que se besaron por primera vez, para no olvidar la fecha precisa, y escribió unas tiernas palabras pensando en la modelo, aunque ella no lo sabía.

“Sos la primera mina que admiro en mi vida”, decía la nota que Mazzoni guardó en su teléfono el 15 de octubre de 2019. Además, sumó palabras con las que descrbió como vivió el momento del romántico beso con la panelista de Nosotros a la mañana (Eltrece).

La romántica propuesta de casamiento de Guido Mazzoni a Sol Pérez

Sol Pérez se casa y, si bien ya lo había anunciado hace un tiempo, la modelo compartió el momento de la romántica pedida en un barco en Italia. La panelista y su pareja, Guido Mazzoni, llevan varias semanas de vacaciones en Europa y previo a regresar al país, el empresario le pidió casamiento.

“NOS CASAMOS !!!! Me muero de la alegría. Te amo mi amor”, escribió Pérez al pie del video del momento en el que Mazzoni le pide casamiento.

Sol no solo compartió el video en el que se ve cómo su novio saca el anillo de su bolsillo y se arrodilla para pedirle que se case con ella. Sino también mostró el anillo en detalle y la foto que mandó a su familia para dar la gran noticia.

“Ay q hermosoooosss!! Felicitaciones lokitooossss”, comentó Nati Jota; “Ay SIIII ME MUERO DE AMOR”, escribió Cande Ruggeri. Flor Vigna, Adabel Guerrero, Pampito, Pía Shaw, Virginia Gallardo, Julieta Puente, fueron algunos de los famosos que felicitaron a la pareja.

Sol Pérez se casa con Guido Mazzoni.

