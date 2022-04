Sol Pérez confirmó que se casa, pero le reclamó a su novio: “Se quiere ir de despedida de soltero un mes”

En el programa ‘Nosotros a la mañana’, Sol Pérez confirmó que se va a casar con Guido Mazzoni en noviembre del 2023. Además, la panelista sorprendió al contar lo que quiere hacer su novio antes de contraer matrimonio: “Se quiere ir de despedida de soltero todo julio”.

Sol Pérez es panelista de ‘Nosotros a la mañana’, ciclo conducido por el Pollo Álvarez, donde apareció detrás de escena su novio, Guido Mazzoni. El conductor empezó a hacerle algunas consultas a Sol sobre su relación ya que su novio se encontraba en el piso.

Primero, le consultó: “¿En algún momento se van a casar, está en los planes?”. A lo que Sol respondió: “Si, yo quería marzo, él eligió noviembre del 2023″. Sus compañeros plantearon que era lo mismo marzo o noviembre, y ella dijo: “No es igual, porque él se quiere ir de despedida de soltero todo julio, el año que yo cumplo 30″.

Sol Pérez lo conoció a Guido a partir de ir a probar entrenamientos a su gimnasio

“Bueno, tomate vos también un mes de despedida de soltera”, le dijo el Pollo. Entre risas, Pérez aseguró que no la entusiasma esa idea: “No...¿a parte qué hago? No, no”. Luego, cambiando de tema, resumió el Pollo Alvarez: “Vamos a tener fiesta, eso es lo importante”, y Sol contestó: “Sí, recontra, nos casamos para hacer la fiesta”.

¿Cómo es la relación de Sol Pérez con su novio?

En el programa, el Pollo Álvarez le preguntó: “Yo quiero saber quién manda en esta relación. En mi pareja manda Tefi (Russo), así que me voy a poner de ejemplo para poder preguntarte a vos”. Sol contestó: “Y...él va a decir que yo, pero no es así”. La siguiente pregunta fue: “¿Quién está más enganchado?”, y esta vez no dudó en contestar: “Yo”.

Sol y su novio Guido. (Instagram Sol Pérez)

Cuando le consultaron si tenían algunos roces de convivencia después de tres años de noviazgo, la panelista dijo: “Yo vengo y me quejo de Guido a veces, así que perdón amor”. Aunque aclaró: “En realidad no tenemos roces de convivencia porque no nos vemos, por eso nos funciona la relación”.

“Es más, cuando compartimos mucho tiempo nos decimos: ‘Ya hace mucho tiempo que estamos juntos’, nos empieza a molestar mucho algo, somos sinceros y eso hace que nos llevemos bien también”, agregó.

Se casarán en noviembre del 2023

“Él le dice a todo el mundo: ‘¿Vieron? Pensaba que no iba a durar y mirános ahora’, recalcó sobre la estabilidad de su vínculo. En este sentido, el conductor retomó la seriedad para decirle: “Él está muy enamorado de vos”. “No sé, no sé, tendría que comprobarlo”, le contestó Sol un tanto escéptica.

“Voy a contar una intimidad: Guido me dijo a mí una vez por teléfono, entre otras tantas cosas: ‘Estoy muerto de amor de por Sol’, y es muy de un hombre decirle a otro hombre que está re enamorado de su pareja”, relató El Pollo, mientras le pedía a Mazzoni que lo avalara. Cuando la cámara lo enfocó, el entrenador asintió con la cabeza, y El Pollo cerró el tema conforme: “Vieron, fin de la historia”.