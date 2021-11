A qué se dedica Guido Mazzoni, el novio de Sol Pérez

En octubre de 2019, Sol Pérez blanqueó su romance con Guido Tomás Mazzoni, abogado y dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios de crossfit a la que acuden muchos famosos.

De hecho, así es como se conocieron. “Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, recordó la panelista en una entrevista con Pronto.

La conductora y su novio se encuentran en un muy buen momento de su relación.

Un gimnasio de celebrities

Jésica Cirio, Christian Sancho, Cande Ruggeri, Mariano Martínez y Nacho Viale son algunos de los tantos famosos que entrenan en los gimnasios de Guido Mazzoni. Y, obviamente, la mismísima Sol Pérez.

Guido Mazzoni junto a Nacho Viale, uno de los tantos famosos que entrena en su cadena de gimnasios.

El abogado de 37 años es muy activo en las redes sociales, y también se ha mostrado con Agustina Casanova, Floppy Tesouro, Cinthia Fernández y su amigo Pico Mónaco, con quien ha compartido eventos, viajes y cenas a todo trapo.

Guido Mazzoni y Pico Mónaco juntos jugando al golf en Tandil.

El punto en común con el marido de Pampita

Además de empresario, el novio de Sol Pérez es abogado. Curiosamente, fue al secundario en el Colegio San Juan Bautista, la misma institución a la que acudió Roberto García Moritán. Aunque, claro, no fueron compañeros de curso, dado que Guido es más chico que el marido de Pampita.

Juntos es mejor

Sol Pérez reveló que su novio la ayudó mucho a cambiar su temperamento, lo que le permitió alejarse de los escándalos mediáticos en los que solía quedar envuelta, y por otra parte tener una relación de pareja más madura: “Guido fue mi puntapié para empezar al psicólogo porque quería una relación en serio, llevarme bien”, explicó la conductora tiempo atrás.

Y detalló: “El quiebre fue cuando nos peleamos en la temporada de teatro de verano en 2019, cuando recién empezábamos a salir, que habíamos alquilado para irnos a vivir juntos. Igual fue todo muy rápido, por suerte salió todo bien, pero podía pasar de separarnos al toque. Nos habíamos puesto de novios en octubre y en diciembre nos íbamos a vivir juntos, una locura”.

Sol Pérez y su novio Guido (Foto: Instagram)

¿Planes de casamiento e hijos?

“Los dos tenemos sobrinos chiquititos, disfrutamos la familia y recién hace dos años que estamos de novios y con la pandemia, hubo un montón de cosas que no pudimos disfrutar, como salir con amigos, ir a bailar. Creo que cuando uno tiene un hijo, esas cosas no las hacés tan seguido o por lo menos no podés hacerlo en los primeros dos años. Por eso, lo mejor es disfrutar de la pareja. Tenemos los dos muchas ganas, pero de acá a tres o cuatro años”, explicó Sol Pérez sobre sus planes de familia con Guido Mazzoni durante una entrevista con el ciclo Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.