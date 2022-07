Sol Pérez se casa con Guido Mazzoni: así fue la romántica propuesta en un bote en la Isla de Capri

Sol Pérez se casa y, si bien ya lo había anunciado hace un tiempo, la modelo compartió el momento de la romántica pedida en un barco en Italia. La panelista y su pareja, Guido Mazzoni, llevan varias semanas de vacaciones en Europa y previo a regresar al país, el empresario le pidió casamiento.

Desde que Sol Pérez participó de Masterchef Celebrity se viene hablando de la posibilidad de casamiento. Aunque en ese momento solo eran planes de dar un paso más en su relación, que ahora se harán realidad.

Este martes la “chica del clima” compartió en su Instagram, donde la siguen más de 6 millones de personas, que pronto se casa con su pareja. La propuesta de casamiento fue en un bote, mientras navegaban por Faraglioni, en la Isla de Capri, Italia.

“NOS CASAMOS !!!! Me muero de la alegría. Te amo mi amor”, escribió Pérez al pie del video del momento en el que Mazzoni le pide casamiento.

Sol no solo compartió el video en el que se ve cómo su novio saca el anillo de su bolsillo y se arrodilla para pedirle que se case con ella. Sino también mostró el anillo en detalle y la foto que mandó a su familia para dar la gran noticia.

“Ay q hermosoooosss!! Felicitaciones lokitooossss”, comentó Nati Jota; “Ay SIIII ME MUERO DE AMOR”, escribió Cande Ruggeri. Flor Vigna, Adabel Guerrero, Pampito, Pía Shaw, Virginia Gallardo, Julieta Puente, fueron algunos de los famosos que felicitaron a la pareja.

La historia de Sol Pérez y Guido Mazzoni

En octubre de 2019, Sol Pérez blanqueó su romance con Guido Tomás Mazzoni, abogado y dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios de crossfit a la que acuden muchos famosos.

De hecho, así es como se conocieron. “Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar”, contó en una entrevista con Pronto.

“Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, recordó la panelista.

Sol Pérez reveló que su novio la ayudó mucho a cambiar su temperamento, lo que le permitió alejarse de los escándalos mediáticos en los que solía quedar envuelta, y por otra parte tener una relación de pareja más madura: “Guido fue mi puntapié para empezar al psicólogo porque quería una relación en serio, llevarme bien”, explicó la conductora tiempo atrás.

Y detalló: “El quiebre fue cuando nos peleamos en la temporada de teatro de verano en 2019, cuando recién empezábamos a salir, que habíamos alquilado para irnos a vivir juntos. Igual fue todo muy rápido, por suerte salió todo bien, pero podía pasar de separarnos al toque. Nos habíamos puesto de novios en octubre y en diciembre nos íbamos a vivir juntos, una locura”.

Se casarán en noviembre del 2023

