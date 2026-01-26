El mueble del living que quedó en el pasado y la alternativa liviana que hoy lo reemplaza

Especialistas en decoración, arquitectura y diseño interior advierten que un mueble clásico recarga el living y ya no encaja en casas actuales.

Durante décadas, el rack de TV grande y cerrado fue protagonista del living. Desde la decoración tradicional, cumplía una función clara: sostener el televisor y ocultar cables, equipos y objetos. Sin embargo, en la arquitectura contemporánea, ese volumen empezó a verse como un problema concreto: ocupa demasiado espacio visual y vuelve pesado un ambiente que hoy busca ligereza.

En casas modernas, donde los livings suelen integrarse con comedor o cocina, este tipo de mueble interrumpe la continuidad del espacio. Diseñadores señalan que el mueble bajo voluminoso concentra peso visual en una sola pared y condiciona la circulación. Además, su profundidad resta metros útiles, algo clave en plantas más chicas.

image Decoración, arquitectura y diseño interior impulsan livings más livianos y visualmente despejados La pared liviana reemplaza al mueble pesado del living La tendencia actual en diseño interior apuesta por soportes de TV flotantes, paneles livianos y estantes mínimos. En lugar de un rack cerrado, el televisor se integra a la pared con sistemas que reducen el impacto visual. Esta solución libera el piso, facilita la limpieza y moderniza el living de forma inmediata.

Desde la arquitectura, también se destaca el uso de paneles de madera delgada, microcemento o placas texturadas que enmarcan la pantalla sin sumar volumen. A diferencia del mueble tradicional, estos recursos acompañan el espacio sin imponer una estructura rígida ni cerrada.

image Decoración, arquitectura y diseño interior impulsan livings más livianos y visualmente despejados Otro cambio clave tiene que ver con el guardado. En lugar de un solo mueble grande, se priorizan soluciones distribuidas: estantes abiertos, módulos flotantes o guardado oculto en otros sectores de la casa. Así, el living deja de funcionar como depósito y gana aire visual.

Según expertos en decoración, este reemplazo no responde solo a una moda. La eliminación del rack pesado mejora la percepción de amplitud, ordena visualmente el ambiente y permite reorganizar el living con mayor libertad. El foco deja de estar en el mueble y pasa a la experiencia del espacio. Hoy, mantener un rack cerrado y voluminoso en el living empieza a leerse como un gesto de otra época. En contraste, las opciones livianas, suspendidas y minimalistas reflejan una forma actual de habitar: menos objetos, más espacio y un diseño que respira.