El mueble del living que quedó en el pasado y la alternativa liviana que hoy lo reemplaza

Durante décadas, el rack de TV grande y cerrado fue protagonista del living. Desde la decoración tradicional, cumplía una función clara: sostener el televisor y ocultar cables, equipos y objetos. Sin embargo, en la arquitectura contemporánea, ese volumen empezó a verse como un problema concreto: ocupa demasiado espacio visual y vuelve pesado un ambiente que hoy busca ligereza.
En casas modernas, donde los livings suelen integrarse con comedor o cocina, este tipo de mueble interrumpe la continuidad del espacio. Diseñadores señalan que el mueble bajo voluminoso concentra peso visual en una sola pared y condiciona la circulación. Además, su profundidad resta metros útiles, algo clave en plantas más chicas.
La pared liviana reemplaza al mueble pesado del living
La tendencia actual en diseño interior apuesta por soportes de TV flotantes, paneles livianos y estantes mínimos. En lugar de un rack cerrado, el televisor se integra a la pared con sistemas que reducen el impacto visual. Esta solución libera el piso, facilita la limpieza y moderniza el living de forma inmediata.
Desde la arquitectura, también se destaca el uso de paneles de madera delgada, microcemento o placas texturadas que enmarcan la pantalla sin sumar volumen. A diferencia del mueble tradicional, estos recursos acompañan el espacio sin imponer una estructura rígida ni cerrada.
Otro cambio clave tiene que ver con el guardado. En lugar de un solo mueble grande, se priorizan soluciones distribuidas: estantes abiertos, módulos flotantes o guardado oculto en otros sectores de la casa. Así, el living deja de funcionar como depósito y gana aire visual.
Según expertos en decoración, este reemplazo no responde solo a una moda. La eliminación del rack pesado mejora la percepción de amplitud, ordena visualmente el ambiente y permite reorganizar el living con mayor libertad. El foco deja de estar en el mueble y pasa a la experiencia del espacio.
Hoy, mantener un rack cerrado y voluminoso en el living empieza a leerse como un gesto de otra época. En contraste, las opciones livianas, suspendidas y minimalistas reflejan una forma actual de habitar: menos objetos, más espacio y un diseño que respira.