Si no sabés qué hacer con las ruedas viejas del auto, no las tires: dales una nueva vida con estas 3 ideas prácticas

Las ruedas viejas de auto suelen ocupar espacio y muchas veces terminan abandonadas o desechadas. Sin embargo, pueden convertirse en un verdadero recurso si se aplican ideas simples de reciclaje y reutilización dentro del hogar , aportando además un toque original a la decoración .

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Gracias a su resistencia y tamaño, los neumáticos permiten múltiples usos. Con un poco de creatividad, pueden transformarse en objetos funcionales y duraderos.

Una de las opciones más populares de reutilización es convertir las ruedas en asientos.

Solo hay que limpiarlas bien, agregar una base de madera o cartón resistente y cubrirlas con tela o cuerda. De esta forma, se pueden crear puff para interiores o exteriores.

Este tipo de reciclaje no solo es práctico, sino que también suma estilo a la decoración del hogar.

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2. Macetas para jardín o balcón

Otra idea muy utilizada es transformar los neumáticos en macetas. Se pueden pintar con colores llamativos y colocarlos en patios, jardines o balcones.

Luego, se rellenan con tierra y se agregan plantas o flores. Este tipo de reutilización permite crear espacios verdes de manera económica dentro del hogar.

Además, el material de las ruedas resiste bien las condiciones climáticas.

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3. Mesas bajas originales

Las ruedas también pueden convertirse en mesas bajas. Con una superficie de madera o vidrio en la parte superior, se logra un mueble funcional y moderno.

Este tipo de reciclaje es ideal para quienes buscan opciones económicas sin resignar diseño en la decoración del hogar.

Antes de reutilizarlas, es importante limpiar bien las ruedas y verificar que no tengan elementos peligrosos.

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El reciclaje de objetos grandes como los neumáticos permite reducir residuos y aprovechar materiales duraderos. Con ideas simples, es posible transformar ruedas viejas en elementos útiles que mejoran el hogar y fomentan la reutilización creativa.