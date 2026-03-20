20 de marzo de 2026 - 10:15

Las perchas de alambre no las tires, tenés un tesoro en casa: 3 formas simples de reutilizarlas

Con ideas de reciclaje, estos objetos pueden transformarse en soluciones útiles para el hogar, promoviendo reutilización y hasta beneficios para la salud.

REciclaje
Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares, las perchas de alambre terminan acumulándose o directamente se tiran sin pensar en su potencial. Sin embargo, pueden convertirse en un verdadero recurso con ideas simples de reciclaje y reutilización, aportando soluciones prácticas dentro del hogar e incluso beneficios indirectos para la salud.

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Gracias a su flexibilidad y resistencia, este tipo de perchas permite múltiples usos. Con pequeñas modificaciones, pueden adaptarse a diferentes necesidades cotidianas.

1. Soporte para estirar y colgar ropa

Una de las formas más útiles de reutilización es convertirlas en soportes para tender ropa en espacios reducidos.

Al doblarlas de manera estratégica, se pueden crear estructuras que faciliten el secado de prendas, evitando que queden arrugadas o mal ventiladas. Esto no solo mejora el orden en el hogar, sino que también contribuye a la salud, ya que una correcta ventilación evita la humedad y los malos olores.

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2. Herramienta para destapar desagües

Otra idea práctica de reciclaje es usar las perchas como herramienta para limpiar desagües.

Al estirar el alambre y formar un pequeño gancho, se puede retirar suciedad acumulada en cañerías. Este tipo de reutilización permite resolver problemas simples sin necesidad de productos químicos, lo que también puede ser positivo para la salud y el ambiente del hogar.

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3. Organizadores para cables o accesorios

Las perchas también pueden convertirse en organizadores. Con algunos pliegues, es posible colgar cables, cinturones o accesorios.

Este tipo de reciclaje ayuda a mantener el orden y evitar enredos, optimizando espacios dentro del hogar. Además, reduce la necesidad de comprar nuevos productos, fomentando la reutilización.

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Antes de utilizarlas, se recomienda revisar que no tengan puntas filosas o dañadas.

El reciclaje de objetos cotidianos es una forma simple de reducir residuos y aprovechar al máximo lo que ya se tiene. En muchos casos, elementos tan comunes como las perchas de alambre pueden convertirse en herramientas útiles que mejoran la organización del hogar y contribuyen al bienestar y la salud diaria.

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