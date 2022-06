El mal momento de Nicole Neumann: le robaron en plenas vacaciones con su novio y dos de sus hijas

Nicole Neumann y Manu Urcera decidieron festejar su primer aniversario en familia y en Europa. La pareja viajó junto a las dos hijas más chicas de la modelo con Fabián Cubero, Allegra y Sienna, ya que la mayor decidió quedarse. Pero en plenas vacaciones le robaron a la panelista de “Los 8 escalones del millón”.

La modelo contó que “no todo fue color de rosas” en este viaje tan esperado. Es que mientras paseaban por Milán, Italia, le robaron la billetera sin que ella se de cuenta. Además, la aerolínea en la que viajaron no les entregó una de las valijas y eso inquietó a la rubia.

“Sé que todo parece color de rosa en este momento, pero una valija no nos llegó aún, esperemos que la aerolínea haga lo que corresponda”, contó a través de sus historias. Y acto seguido agregó: “Y hoy me robaron la billetera de la cartera, ni me di cuenta”.

Unas horas después del hecho, Nicole dio detalles del robo, que al parecer se volvió habitual por la zona en la que la modelo paseaba con Manu y sus hijas. Por lo que alertó a sus seguidores que estén pensando viajar a Milán.

“Dato por si vienen a Milán, hoy me comentó el dueño del local donde me robaron. No te roban con arma ni nada, pero hay que tener las carteras bien cerradas y pegadas porque tienen identificadas dos mujeres que andan por todo el circuito turístico que te sacan la billetera”, relató.

“Después la tiran por algún lado, por ahí la encontrás o no, yo no la encontré todavía, pero ya te sacaron la plata y las tarjetas, así que hay que estar atentos”, comentó.

El aniversario de Nicole Neumann y Manu Urcera en Europa

Nicole y Manu Urcera cumplieron su primer aniversario y quisieron celebrarlo de una forma especial. Como anteriormente habían viajado solos, emprendieron un viaje con las hijas de la modelo, menos Indiana, quien se quedó con su papá, Mica Viciconte y su hermanito recién nacido, Luca Cubero.

“Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer aniversario, y una mas de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras….. sos nuestro ángel guardian, nuestro Norte!!!!!”, escribió Nicole dedicado a su novio.

Nicole Neumann en Europa junto a su novio (Instagram).

“Te amo infinito !!!!! Se que toooodooooo esto, es solo el comienzo !!!!! Te amo @manurcera las amo @cubero.allegra @siennalachuni14 @cubero.indiana”, agregó Neumann.

Y luego aclaró que su hija mayor no fue al viaje porque se quedó a cumplir con sus obligaciones con la escuela, ya que está en la secundaria.

“Increíble que paso un año, increíble los muchos momentos que compartimos en este tiempo. Ojalá todos tengan a alguien como vos en sus vidas”, respondió Urcera.

Nicole Neumann junto a sus hijas

Y luego enumeró las cualidades de su pareja: “Buena mujer, trabajadora, mamá al 100% dando todo por sus hijas siempre, buena amiga, con el don inmenso de la honestidad y la buena gente que en estos tiempos no abunda”.

“Te amo y sabes que cambiaste mi vida para bien desde que apareciste en todos los aspectos. Vamos por mas, muchos mas años juntos”, cerró su mensaje.

El romántico mensaje de Nicole Neumann a su pareja, Manuel Urcera, y la respuesta de él.