El “mal estado” de Will Smith se volvió tendencia e imitar su pose se convirtió en un desafío viral

Hace unos días y con el fin de disfrutar de los primeros calores de primavera en Estados Unidos, Will Smith posó desde su casa en traje de baño y sus miles de seguidores se sorprendieron al ver la nueva figura del actor, producto de los meses de encierro en pandemia, quien lució varios kilos demás.

“Voy a ser sincero con todos vosotros: estoy en la peor forma de mi vida”, dijo el actor ante sus más de 52 millones de fans.

Y eso no fue todo, porque Will volvió a compartir otra publicación en Instagram y recomendó no comer cosas dulces en las noches. La viralización de la imagen fue tal que Arnold Schwarzenegger quien escribió a su colega y le dijo: “Will, pobre bebé, estoy llorando por tí. Pero tú sigues estando en mejor forma que el 90% de los americanos. Mantente bombeando.”, dijo el actor de Terminator.

Ahora y por el éxito en las publicaciones de Smith, un nuevo desafío llego a las redes sociales y todos quieren ser parte de él. Los más valientes y que no se avergüenzan de sus kilos demás, posan como el actor y comparten sus fotos en todas las plataformas virtuales.

Mirá los posteos: