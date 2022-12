El íntimo motivo de Ángel de Brito y su pareja por el cual no planean tener hijos

Ángel de Brito siempre hace todo lo posible a la hora de cuidar lo que trasciende de su vida privada en los medios. Esta vez, se animó a abrirse como nunca para hablar con Carmen Barbieri sobre su relación sentimental, y blanquear por qué jamás se propuso ser padre, según Ciudad Magazine.

El conductor de LAM fue invitado a Mañanisima y declaró: “No me gustaría tener un hijo. Lo tengo clarísimo”. Además, De Brito agregó: “A mi pareja tampoco”.

Ángel de Brito en América

“Me gusta mi vida, así como es, con independencia. Nunca me surgió. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó”, justificó Ángel de Brito la decisión conjunta con su pareja de no buscar hijos.

Ángel de Brito dio detalles de su vida en pareja

En otro trayecto de la entrevista con Carmen Barbieri, el conductor Ángel de Brito sinceró detalles sobre su vida en pareja: “Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos…”, algo que sorprendió a Carmen Barbieri.

“Discutimos todo el tiempo. Como me ven en la tele soy más o menos en la vida”, insistió el periodista desdramatizando.

Por último, Ángel de Brito comentó sin pruritos: “Cuando hay que discutir, discuto. No grito ni tiro cosas, eso no está en mi personalidad, pero soy re tranquilo”.

Ángel De Brito y Karina Jelinek se fueron de fiesta y terminaron a los besos: “Pasaron cosas”

Hace un tiempo, Ángel De Brito decidió ir por todo y apostó por una de las fiestas más concurridas del mundo. Junto a Flor Vigna, Majo Martino, Locho Loccisano, Facundo Mazzei y Karina Jelinek fueron a La Bresh.

Ángel De Brito y Karina Jelinek.

En cada una de sus redes sociales, los compañeros de fiesta del periodista publicaron varios momentos de risas y mucho baile. Tal como ellos, Ángel también compartió imágenes y videos en sus stories de Instagram.

Entre tantas publicaciones una llamó la atención. “Pasaron cosas”, sumó el conductor de LAM en una fotografía en la que se ve como se besa con Karina Jelinek. Los comentarios explotaron en las redes sociales, pero nada más se sumó a los rumores.