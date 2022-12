El interés de Wanda Nara por saber qué dijo la madre de L-Gante en un móvil en vivo de la televisión

Este lunes, la madre de L-Gante dio una entrevista a Socios del Espectáculo. Lo cierto es que esto provocó un inusitado interés en Wanda Nara y Adrián Pallares contó la razón de la curiosidad extrema de la expareja de Mauro Icardi, según Ciudad Magazine.

“Mientras estaba al aire acá Claudia Valenzuela, Wanda se comunicó con parte de este equipo para preguntar si su suegra la había mencionado, y en qué términos”, detalló el conductor del programa.

Wanda Nara y la madre de L-Gante.

Por su parte, cordial y medida, la mamá del referente de la cumbia 420 se había limitado a la hora de explayarse sobre su flamante nuera.

La intriga de Wanda en pleno resurgir de su romance con L-Gante además se dio como una forma de que se sepa cuán comprometida está con el jurado de Canta Conmigo Ahora.

Los dichos de la mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela sobre Wanda Nara

Entre algunos de los dichos de Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, a Socios del Espectáculo se refirió a cuánto pudo influir la relación de la empresaria con su hijo. “Yo no creo que lo haya hundido ni nada. Él es muy inteligente y sabe hasta dónde llegar”, aseguró la mujer.

Y cuando Rodrigo Lussich la consultó si no pensaba en que “no me haga sufrir al nene, que no me lo use”, Claudia Valenzuela se sinceró: “Como madre más bien que lo vas a pensar”.

L-Gante junto a su madre.

Al final, la madre de L-Gante lanzó risas pícaras cuando le comentaron si no prefería a Wanda Nara en Turquía, lejos de su hijo y los escándalos mediáticos que acarrea.

Wanda Nara piensa en el próximo año y ya está trabajando en un nuevo proyecto laboral

Wanda Nara volvió a Argentina y sigue estando en boca de todos. Lejos de las polémicas con los hombres, se filtró el futuro de la rubia el próximo año.

Durante la jornada de hoy, desde LAM, hablaron sobre los compromisos laborales de Nara y apuntaron a uno que promete ser una bomba.

Wanda Nara

Ángel de Brito, conductor del programa, aseguró que la rubia ya tiene un contrato firmado con Telefe. A diferencia de este año en el que trabajó en ¿Quién es la máscara?, no se trata de un reality de otros famosos sino de ella misma.

“Va a contar lo que nunca contó antes”, aseguró el periodista. Luego uso de referencia el programa que Georgina Rodríguez trabajo con Netflix. En ese caso se trató de una serie de varios episodios en los que la mujer de Cristiano Ronaldo detallo cómo es su vida.