El insólito error ortográfico que opaca la nueva estatua de Shakira (y que los fans no dejan pasar)

El pasado 26 de diciembre, en un espacio público de Barranquilla, una imponente estatua en honor a Shakira fue revelada en la capital que la vio crecer. El monumento causó gran emoción en la artista, quien aseguró que todo el suceso era “demasiado para mi corazoncito”. No obstante, un pequeño descuido se robó la atención de sus fanáticos.

Se trata de un -casi- imperceptible error ortográfico en la placa dispuesta en el gran malecón del Río Magdalena, que yace junto a la Shakira de bronce de 6.50 metros de altura.

Tras una sentida dedicatoria, en el párrafo en que se reconoce la labor de los artistas implicado en la obra, el nombre del escultor Yino Márquez fue escrito con una “S”.

El impacto de la cantante de La Arenosa en su propio país y en el resto del mundo es innegable. Con “su corazón que compone”, sus “caderas que no mienten”, su inigualable talento como artista” y el trabajo que realiza su fundación, “Pies Descalzos”, para que niños y niñas de todo Colombia puedan acceder a educación pública de calidad, Shakira ha sembrado gran adoración en fanáticos y barranquilleros en general.

Por este motivo, la placa que acompaña a su estatua intentó plasmar ese cariño. No obstante, al momento de destacar el trabajo del escultor se cometió un gazapo desde la alcaldía que desconcertó a los internautas.

“Elaborada por el artista Yino Márques en el barrio La Paz con el apoyo de estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Artes”, se puede leer debajo de la descripción de la estatua.

Más abajo, luego del nombre del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, se repite nuevamente la identificación del artista con la excepción de que, esta vez, su apellido termina con una “Z”.

Placa de la monumental estatua de Shakira. Como advirtieron muchos fans, el nombre del artista, Yoni Márquez, fue escrito incorrectamente con una "S". Foto: Instagram - Shakira

Tras notar el insólito error, los fanáticos de la colombiana comenzaron a pedir que la alcaldía repare la “S” errónea por la letra pertinente.

Por su parte, Márquez, quién también notó el gazapo antes de la inauguración, le restó importancia al hecho, ya que se le aseguró que la placa sería corregida.

“Yo lo vi un día antes y el mismo alcalde me dijo que me quede tranquilo, que eso se iba a corregir sin problema. Si yo veo que no hay ningún problema en eso, será corregido y ya. No pasa nada”, aseguró el escultor.