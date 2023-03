El inesperado ataque de Shakira a Clara Chía Marti en su Instagram

Ya son varios meses lo que han pasado desde que Shakira se enteró de que Piqué la estaba engañando con Clara Chía. A pesar de esto, la cantante sigue tirando indirecta a la nueva pareja cada vez que puede.

La definitiva separación de la colombiana y el exfutbolista español fue algo que sorprendió a todo el mundo.

La pareja había estado junta desde el 2010 y lograron formar una familia fuerte con Sasha y Milan, sus dos pequeños hijos.

Nadie se esperaba un giro tan drástico en su amor, pero a mediados del 2022, Shakira y Piqué sacaron un comunicado en el cual explicaban que iban a seguir por caminos separados, aunque sin esclarecer los motivos.

Los primeros meses fueron muy duros para Shakira, ya que no podía entender lo que le había hecho su pareja. Igualmente, encontró en la música un lugar para desahogar todas sus penas y le dedicó, no una , sino dos canciones y se cree que no serán las últimas.

Shakira no baja la defensa y sigue atacando a Clara Chía

Más allá de todos los mensajes ocultos que le tiró a Piqué en sus canciones, en la sesión con Bizarrap, Shakira decidió nombrar a Clara Chía atacándola por haber comenzado una relación con una persona que tenía novia e hijos. Si no fuera poco, la joven de 24 estaba de novia también.

Shakira sepulta a Clara Chía en redes sociales

Recientemente, Shakira publicó una foto modo selfie mirando a cámara muy seriamente, con un curioso mensaje en la descripción: “Chiaroscuro” (Claroscuro).

En la imagen se puede ver la cara de Shakira con más sombra de un lado que del otro. Más allá de que seguramente es una indirecta, la palabra “chiaroscuro” es un término que viene del italiano y se usa para mostrar las dos caras de una misma realidad.

Esta dedicatoria se suma a las canciones que ya se conocen y a su testimonio del mes de febrero, donde Shakira anuncia que lugar tiene Clara Chía en su vida: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, había dicho.